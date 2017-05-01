Цьогоріч для підприємців - загальносистемників розширено перелік витрат

З 1 січня 2017 року до сукупного оподатковуваного доходу бізнесменів не включаються суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Таке нововведення стосується підприємців, які здійснюють відповідну діяльність, та сприятиме більш справедливому підходу до визначення оподатковуваних доходів у підприємця.
Окрім того, до переліку витрат зазначених суб’єктів господарювання включаються суми ЄСВ, суми податків, зборів, які пов’язані з проведенням господарської діяльності (за винятком ПДВ для фізособи-підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб із доходу від господарської діяльності, плати за землю та податку на майно). До витратної частини можна також додавати платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з його господарською діяльністю.
Нововведеннями 2017 року стало право за власним бажанням нараховувати та включати до складу витрат амортизацію ОЗ та нематеріальних активів за умови ведення окремого обліку таких амортизаційних витрат.
Як виняток не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, а також витрати на ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості). При цьому підприємці не мають право амортизувати ОЗ подвійного призначення, а саме земельні ділянки, житлову нерухомість і легкові та вантажні автомобілі.