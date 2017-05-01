Запитайте про податки – ЗІР

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що для отримання фахової консультації з питань оподаткування можна скористатися електронним сервісом «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (далі - ЗІР).
Робота сервісу «ЗІР» направлена на забезпечення суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією, шляхом широкого використання інформаційних технологій.
Інформаційне наповнення ЗІР здійснюється на підставі функціональних повноважень ДФС, з урахуванням результатів всебічного аналізу інформації про потреби клієнтів, які звертаються до Контакт-центру та з метою мінімізації витрат часу представників бізнесу на спілкування з державою.
У розділах ЗІР: «Запитання – відповіді з Бази знань», «Нормативні та інформаційні документи» та «Письмові консультації» інформація систематизована з таких тем:
- оподаткування;
- митна справа;
- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- електронний цифровий підпис.
Сьогодні платникам податків надано можливість оцінити якість уніфікованих відповідей, що містяться у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу».
Зазначена система оцінювання дає змогу користувачам ЗІР не тільки оцінити якість наданих відповідей, а й залишити свої коментарі (примітки/зауваження/пропозиції).
Нагадуємо, скористатися сервісом ЗІР можна на офіційному веб-порталі ДФС України (sfs.gov.ua).