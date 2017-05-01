Керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області в інтересах Чернівецької міської ради про стягнення з приватної фірми заборгованості по орендній платі за землю. Про це повідомляє Чернівецька місцева прокуратура.
Встановлено, що у грудні 2008 року між Чернівецькою міською радою та приватним підприємством був укладений договір оренди земельної ділянки площею 0,11га.
Однак, орендар не дотримувався положень даного договору та з 2015 по березень 2017 року не здійснював оплату за користування землею, внаслідок чого утворилась заборгованість в розмірі понад 76 тис. грн.