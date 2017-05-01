На Буковині зменшилась народжуваність

Демографічна ситуація в області у січні–березні 2017 року
На 1 квітня п.р. в області, за оцінкою, проживало 907,3 тис. осіб, з них 390,5 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 516,8 тис. осіб – в сільській місцевості. Загальне зменшення чисельності населення області (831 особа) відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень – 737 та 94 особи відповідно. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
У січні–березні п.р. в області народилось 2294 дитини, що на 199 осіб менше, ніж у січні–березні 2016р. Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (11,3 проти 8,8 народжених на 1000 жителів).
За цей період померла 3031 особа, у тому числі 29 дітей у віці до 1 року.
У січні–березні п.р. відділами РАЦСу було зареєстровано 906 шлюбів та 151 розлучення. Кількість шлюбів у порівнянні з січнем–березнем 2016р. зменшилась на 7%.
Демографічна ситуація в м.Чернівцях у січні–березн 2017 року
На 1 квітня п.р. чисельність наявного населення м.Чернівців, за оцінкою, становила 265,5 тис. осіб. У Першотравневому районі міста проживало 81,8 тис. осіб, у Садгірському – 29,3 тис. осіб та у Шевченківському – 154,4 тис. осіб. У січні–березні п.р. чисельність населення зменшилась на 486 осіб.
За цей період в місті народилось 557 дітей, померло 663 особи (у т.ч. 7 дітей віком до 1 року), природне скорочення населення становило 106 осіб.
У січні–березні п.р. міським відділом РАЦСу був зареєстрований 391 шлюб, що на 12% більше, ніж у січні–березні 2016р., та 73 розлучення