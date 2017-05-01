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Новини
13:11
22 травня

Грошова допомога особі, що доглядає за психічно хворим

13:01
22 травня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 37 мільйонів ПДВ

13:00
22 травня

Цьогоріч для підприємців - загальносистемників розширено перелік витрат

13:00
22 травня

Запитайте про податки – ЗІР

12:05
22 травня

Прокуратура вимагає від приватного підприємства сплатити Чернівецькій міській раді понад 76 тис. грн. боргу за землю

12:02
22 травня

На Буковині зменшилась народжуваність

11:47
22 травня

Право дітей-інвалідів на санаторно-курортне лікування

11:45
22 травня

Працевлаштування випускників ВУЗів

11:40
22 травня

Чернівецький бізнес у квітні зареєстрував більше сотні касових апаратів

11:39
22 травня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

11:39
22 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

11:26
22 травня

Путівки за рахунок профспілкової організації

10:55
22 травня

Підвищення виплат сім'ям загиблих військових та поліцейських

15:44
19 травня

Напівмарафон CrossHill у Чернівцях

13:06
19 травня

У Чернівцях 21 травня буде змінено рух громадського транспорту

13:01
19 травня

У Чернівцях встановлять меморіальну дошку науковцю Йосипу Племелю

12:56
19 травня

У Чернівцях платники отримали 37,3 млн. грн. заявленого до відшкодування ПДВ

12:55
19 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

12:53
19 травня

Добровільна та обов'язкова реєстрація платником ПДВ

12:46
19 травня

Громадянин Молдови та двоє чернівчан, які обікрали магазини та офісні приміщення, відбуватимуть покарання у місцях позбавлення волі

12:44
19 травня

У Чернівцях на ярмарку вакансій роботодавці шукали працівників

12:11
19 травня

Чернівчан запрошують на дискусію щодо розвитку міста

13:47
18 травня

Чернівецька область: піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети часів минулих Світових воєн

12:58
18 травня

На одне вакантне робоче місце претендує 7 буковинців

12:47
18 травня

Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області у І кварталі 2017 року

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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22 травня о 15.30
в каб. 202 відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
22 травня о 17.00
вул. Б. Хмельницького, 68 (поруч з Департаментом містобудування) відбудеться презентація нового муралу, створеного членом Національної спілки художників України, художником із світовим ім’ям, чернівчанином Олегом Любківським.
23 травня о 11:00
23 травня о 11:00
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
23 травня о 11.00
у сесійній залі міської ради розпочнеться позачергова сесія міської ради.
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
24 травня о 11:00
у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»
Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Право дітей-інвалідів на санаторно-курортне лікування

Сьогодні, 11:47 / Коментарів: 0
Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено, що інваліди та діти-інваліди за наявності медичних показань мають право на безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.

Забезпечення дітей-інвалідів путівками здійснюється закладами охорони здоров'я за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з урахуванням рекомендацій, визначених в Індивідуальній програмі реабілітації інвалідів (далі - програма).

Путівками забезпечуються діти-інваліди, які перебувають на обліку в закладі охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання.

Як отримати путівку на санаторно-курортне лікування дитини-інваліда?
Законний представник дитини-інваліда для одержання путівки подає до закладу охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання заяву, медичну довідку за формою N 070/о ( vа288282-09 ), в якій зазначається, чи потребує дитина-інвалід сторонньої допомоги, копії паспорта, посвідчення (паспорта - за наявності) дитини-інваліда, програми, свідоцтва про народження і довідку про склад сім'ї.
Заява реєструється в журналі обліку встановленого зразка, затвердженого МОЗ. Датою взяття на облік дитини-інваліда у закладі охорони здоров'я вважається дата реєстрації заяви в журналі обліку.

Дитина-інвалід може одержати за рахунок бюджетних коштів безоплатну санаторно-курортну путівку в установленому порядку в іншій організації за наявності довідки закладу охорони здоров'я про те, що така путівка не надавалася ш у поточному році.

Видача путівок дитині-інваліду та особі, яка її супроводжує, здійснюється на підставі рішення санаторно-курортної відбіркової комісії закладу охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання дитини-інваліда, прийнятим за результатами розгляду документів, що перераховані вище.

Ведення обліку, розподіл та видавання путівок здійснюються закладами охорони здоров'я за зареєстрованим місцем проживання дитини-інваліда.
У разі коли дитина-інвалід, що перебуває на обліку в закладі охорони здоров'я, вже одержала в поточному році безоплатну путівку в іншій організації за рахунок бюджетних коштів, вона знімається з обліку, про що робиться відмітка в журналі обліку.

Законний представник дитини-інваліда зобов'язаний по закінченні терміну санаторно-курортного лікування подати до закладу охорони здоров'я зворотні талони до путівок, видані дитині-інваліду та особі, яка її супроводжує.

Права особи, яка супроводжує дитину-інваліда
Особі, яка супроводжу є дитину-інваліда, що потребує сторонньої допомоги, видається безоплатна путівка, яка не передбачає лікування.
Особа, яка супроводжує дитину-інваліда або групу дітей-інвалідів, має право на пільговий проїзд відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Особи, які супроводжують дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує дитину-інваліда), мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі).

Особи, які супроводжують дітей-інвалідів, мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

У разі виникнення непередбачуваних обставин, що унеможливлюють супровід дитини-інваліда, її законний представник повідомляє про це відповідному закладу охорони здоров'я, який оформляє у встановленому МОЗ порядку відмову та перенесення черги щодо забезпечення путівкою дитини-інваліда на термін, узгоджений з її законним представником.

Передача путівки законним представником дитини-інваліда іншій особі, внесення до неї виправлень без погодження із закладом охорони здоров'я забороняється.

У разі, якщо дитина-інвалід має право на санаторно-курортне лікування відповідно до кількох законів, її законному представникові надається право вибору щодо забезпечення путівкою за одним із них.

Діти-інваліди, інвалідність яких пов'язана із впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, можуть забезпечуватися путівками відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. N 800 «Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Юрій МІНТЕНКО
начальник управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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