Чернівецький бізнес у квітні зареєстрував більше сотні касових апаратів

Упродовж квітня цього року чернівецькі підприємці зареєстрували в Чернівецькій ОДПІ 109 реєстраторів розрахункових операцій. Загалом на 01.05.2017р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ перебувають 2370 реєстраторів розрахункових операцій, в т.ч. 2097 працюють у Чернівцях, а 273 – на Глибоччині. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадаємо: Застосовувати РРО в разі продажу технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, повинні як платники єдиного податку першої групи, які провадять діяльність на ринках, так і платники другої та третьої груп незалежно від обсягу річного доходу. Для них визначальною умовою для застосовування РРО є реалізація відповідного виду товарів, а саме — технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.
При цьому термін «технічно складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту», для цілей Закону про РРО вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 231 "Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій".