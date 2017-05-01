Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

Чернівецька ОДПІ нагадує платникам ПДВ правила складання зведеної податкової накладної, які регламентовані пунктом 19 Порядку заповнення податкової накладної, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015р. № 1307.



У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна:



покупцям - платникам податку - не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;



покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.



В даному випадку ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

У разі складання зведеної податкової накладної в графі "Зведена податкова накладна" робиться помітка "X".



У графі 2 зведеної податкової накладної зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг.



При цьому, відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.

Зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.



Звертаємо увагу, що пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, для платників податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення, та які до 1 липня 2017 року визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом, встановлені інші правила складання зведеної податкової накладної.

