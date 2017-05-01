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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:11
22 травня

Грошова допомога особі, що доглядає за психічно хворим

13:01
22 травня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 37 мільйонів ПДВ

13:00
22 травня

Цьогоріч для підприємців - загальносистемників розширено перелік витрат

13:00
22 травня

Запитайте про податки – ЗІР

12:05
22 травня

Прокуратура вимагає від приватного підприємства сплатити Чернівецькій міській раді понад 76 тис. грн. боргу за землю

12:02
22 травня

На Буковині зменшилась народжуваність

11:47
22 травня

Право дітей-інвалідів на санаторно-курортне лікування

11:45
22 травня

Працевлаштування випускників ВУЗів

11:40
22 травня

Чернівецький бізнес у квітні зареєстрував більше сотні касових апаратів

11:39
22 травня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

11:39
22 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

11:26
22 травня

Путівки за рахунок профспілкової організації

10:55
22 травня

Підвищення виплат сім'ям загиблих військових та поліцейських

15:44
19 травня

Напівмарафон CrossHill у Чернівцях

13:06
19 травня

У Чернівцях 21 травня буде змінено рух громадського транспорту

13:01
19 травня

У Чернівцях встановлять меморіальну дошку науковцю Йосипу Племелю

12:56
19 травня

У Чернівцях платники отримали 37,3 млн. грн. заявленого до відшкодування ПДВ

12:55
19 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

12:53
19 травня

Добровільна та обов'язкова реєстрація платником ПДВ

12:46
19 травня

Громадянин Молдови та двоє чернівчан, які обікрали магазини та офісні приміщення, відбуватимуть покарання у місцях позбавлення волі

12:44
19 травня

У Чернівцях на ярмарку вакансій роботодавці шукали працівників

12:11
19 травня

Чернівчан запрошують на дискусію щодо розвитку міста

13:47
18 травня

Чернівецька область: піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети часів минулих Світових воєн

12:58
18 травня

На одне вакантне робоче місце претендує 7 буковинців

12:47
18 травня

Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області у І кварталі 2017 року

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
22 травня о 15.30
в каб. 202 відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
22 травня о 17.00
вул. Б. Хмельницького, 68 (поруч з Департаментом містобудування) відбудеться презентація нового муралу, створеного членом Національної спілки художників України, художником із світовим ім’ям, чернівчанином Олегом Любківським.
23 травня о 11:00
23 травня о 11:00
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
23 травня о 11.00
у сесійній залі міської ради розпочнеться позачергова сесія міської ради.
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
24 травня о 11:00
у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»
Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Путівки за рахунок профспілкової організації

Сьогодні, 11:26 / Коментарів: 0
Крім путівок за рахунок Фонду соціального страхування, є привабливим механізм фінансування таких витрат коштом профспілок. Це можливо для підприємств, які мають окремі проф¬спілки, зареєстровані відповідно до Закону України від 15.09.99 р. № 1045-ХІУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Таким чином, одержати профспілкову путівку може лише член профспілки. Порядок та умови видачі таких путівок регулюються статутом такої профспілки в межах кошторису поточного року. Підпри¬ємство перераховує кошти профспілковій організації, яка закуповує та передає путівки членам профспілки.

Згідно з пп. 165.1.35 ст. 165 Податкового кодексу України до складу загаль-ного місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються вартість путівок на відпочинок, оздо¬ровлення та лікування, в тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому без¬оплатно або із знижкою (в розмірі такої знижки) профе¬сійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спіл¬ки. У звітності за формою № 1ДФ дохід, одержаний у ви¬гляді безоплатно наданої профспілкою путівки, відобра¬жається з ознакою «156».

Якщо профспілка видає путівки зі знижкою іншим чле¬нам сім'ї працівника (в тому числі дітям віком 18 років і старшим), які не є членами профспілки, то виникає опо¬датковуваний дохід.

Сума такої знижки є доходом пра¬цівника, виплаченим не в грошовій формі. Тому під час розрахунку ПДФО сума наданого доходу нараховується із застосуванням натурального коефіцієнта, розрахова¬ного за формулою відповідно до Кодексу.
Путівка, що видається члену профспілки, за рахунок коштів профспілки, не є базою для обкладення військо¬вим збором.

Ірина ОЩИПКО
начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

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