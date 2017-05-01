Поліція розшукує зниклу буковинку

Поліція Буковини закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклої Павлюк Любов Сергіївни. Жінка 1975 року народження з інвалідністю 2-ої групи, жителька селища міського типу Берегомет Вижницького району.
31 березня 2017 року о 06 годині 00 хвилин вона пішла з дому та досі її місцезнаходження невідоме.Прикмети:
- зріст – 170 см,
- повної тілобудови,
- волосся довге, темно-каштанове,
- запала верхня губа,
- очі темні.
Жінка була вдягнута в темно-коричневу шкіряну куртку, сірий светр, сині джинси та чорні туфлі.
У разі виявлення місцезнаходження розшукуваної, повідомте про її місцеперебування за номерами 050-277-49-36, 067-392-36-39, 068-466-07-02 або на спецлінію 102.