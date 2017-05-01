Парасюк зробив резонансну заяву! Вся Україна шокована його словами!

Торгівельна_блокада запустила невідворотні процеси усвідомлення того, що війна не закінчиться ніколи, якщо на ній заробляють
Вся брехня українських чиновників і олігархічних ЗМІ залишилась брехнею. І зараз вона, як ніколи, очевидна.Одна схема – дві історії.
Жодне з підприємств на окупованих територіях не вважало себе українським і їх працівники ніколи не думали, що Україна платить їм зарплату. Таку ідеологічну політику створив Ахметов і реалізував її блискуче. А як пояснити простому люду, що їх використовують? А ніяк. Можна просто всіх обдурити. Як і там, так і тут. Просто там одна історія, тут інша. До речі, зарплату окупованим робітникам платили в рублях, а не в гривні. Я про це вже казав, але уваги чомусь ніхто не звернув.
“Псевдоаналітики говорять про те, що підприємства, які працювали на окупованій території, сплатили в бюджет України якісь ефемерні 30 млрд. грн. В мене одразу виникає питання: А яку суму грошей українських платників податків ми залиши у фейкових фіскальних органах ДНР, а також у кишенях бойовиків через заробітні плати? Про те, де Ахметов тримає свої “чесно” зароблені гроші ми можемо тільки здогадуватись. Напевне, там само де гарант: біля пальм, моря і піску.”Мітинги і “армія” ДНР.
Всіх залякували, що безробітні шахтарі відразу підуть в армію ДНР. Але ніхто нікуди не пішов. Ну, по-перше: нема ніякої армії ДНР, а є пряма військова присутність росії, яка з кожним днем все більше ізолює місцевих жителів від прямого доступу до зброї, адже загроза внутрішніх повстань є дуже велика.
Пропаганда пропагадою, але їсти щось треба, ну і хтось обіцяв, що буде без олігархів, а вони є. Де світле майбтнє?
“Шахтарі мітингують біля фейкових міністреств ДНР. А де ще їм мітингувати? Той хто обіцяв, той і повинен відповідати.”Енергитична “криза” в Україні.
Тут довго писати не треба. Я думаю, що в цю брехню ніхто не збирався вірити, бо ніхто не бачив відключень чи якихось інших проблем. Ну і як можна зупиняти надприбудковий олігархічний бізнес з якого носять відкати у провладні кабінети. Чим більше лампочка світить, тим більше грошей хтось заробляє. Люди, ви є основою ринку. Нема покупця, нема продавця.
“Однією з вимог того, щоб Насалик став міністром енергетики, була вимога домовитись про постачання вугілля з окупованих територій. І він домовився.”Порошенко і блокада.
Спочатку була тиша. Всі думали, що ми просто постоїмо і розійдемось. Нічого серйозного, якась собі політична акція для підняття рейтингу. Далі були провокації, які теж не дали результату. Ну і нарешті пряма конфронтація і межа неповернення. І тут у Порошенка було два варіанти: або йти ва-банк і силою знищити блокаду, але в цьому випадку була загроза цілковито втратити владу, або ж частково програти, але залишитись на існуючих позиціях. Вибір ви всі бачили. До речі, у вирішенні цього питання йому допоміг досвід попередника.
“Знаєте, де вони прорахувались? Торгівельну блокаду організували не політики!”Що буде далі?
Далі вони грають у довготривалу перспективу. Думаю, питання постачання окупованого вугілля спробують відновити восени 2017 року. До цього вони готуються. Основне – це скупити ЗМІ, щоб ніхто не говорив нічого зайвого. Ну і для виборів власні телеканали те, що треба. Прикладом є 112 канал, який показував блокаду, а потім раптово припинив показувати. Ну нічого, в нас теж є один ефективний досвід назва якому Майдан!
P.s. Може те, що я написав і лежить на поверхні, але таким чином хочеться їм показати, що ми теж готуємось! Нікому вже не страшний замовний фільм на олігархічному каналі. Країна не та і ми не ті, а про вас цього сказати не можна.Володимир Парасюк