Парасюк зробив резонансну заяву! Вся Україна шокована його словами!

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Новини
13:11
22 травня

Грошова допомога особі, що доглядає за психічно хворим

13:01
22 травня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 37 мільйонів ПДВ

13:00
22 травня

Цьогоріч для підприємців - загальносистемників розширено перелік витрат

13:00
22 травня

Запитайте про податки – ЗІР

12:05
22 травня

Прокуратура вимагає від приватного підприємства сплатити Чернівецькій міській раді понад 76 тис. грн. боргу за землю

12:02
22 травня

На Буковині зменшилась народжуваність

11:47
22 травня

Право дітей-інвалідів на санаторно-курортне лікування

11:45
22 травня

Працевлаштування випускників ВУЗів

11:40
22 травня

Чернівецький бізнес у квітні зареєстрував більше сотні касових апаратів

11:39
22 травня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

11:39
22 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

11:26
22 травня

Путівки за рахунок профспілкової організації

10:55
22 травня

Підвищення виплат сім'ям загиблих військових та поліцейських

15:44
19 травня

Напівмарафон CrossHill у Чернівцях

13:06
19 травня

У Чернівцях 21 травня буде змінено рух громадського транспорту

13:01
19 травня

У Чернівцях встановлять меморіальну дошку науковцю Йосипу Племелю

12:56
19 травня

У Чернівцях платники отримали 37,3 млн. грн. заявленого до відшкодування ПДВ

12:55
19 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

12:53
19 травня

Добровільна та обов'язкова реєстрація платником ПДВ

12:46
19 травня

Громадянин Молдови та двоє чернівчан, які обікрали магазини та офісні приміщення, відбуватимуть покарання у місцях позбавлення волі

12:44
19 травня

У Чернівцях на ярмарку вакансій роботодавці шукали працівників

12:11
19 травня

Чернівчан запрошують на дискусію щодо розвитку міста

13:47
18 травня

Чернівецька область: піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети часів минулих Світових воєн

12:58
18 травня

На одне вакантне робоче місце претендує 7 буковинців

12:47
18 травня

Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області у І кварталі 2017 року

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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22 травня о 15.30
в каб. 202 відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
22 травня о 17.00
вул. Б. Хмельницького, 68 (поруч з Департаментом містобудування) відбудеться презентація нового муралу, створеного членом Національної спілки художників України, художником із світовим ім’ям, чернівчанином Олегом Любківським.
23 травня о 11:00
23 травня о 11:00
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
23 травня о 11.00
у сесійній залі міської ради розпочнеться позачергова сесія міської ради.
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
24 травня о 11:00
у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»
Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Парасюк зробив резонансну заяву! Вся Україна шокована його словами!

Сьогодні, 11:16 / Коментарів: 0
Парасюк зробив резонансну заяву! Вся Україна шокована його словами! Торгівельна_блокада запустила невідворотні процеси усвідомлення того, що війна не закінчиться ніколи, якщо на ній заробляють

Вся брехня українських чиновників і олігархічних ЗМІ залишилась брехнею. І зараз вона, як ніколи, очевидна.

Одна схема – дві історії.

Жодне з підприємств на окупованих територіях не вважало себе українським і їх працівники ніколи не думали, що Україна платить їм зарплату. Таку ідеологічну політику створив Ахметов і реалізував її блискуче. А як пояснити простому люду, що їх використовують? А ніяк. Можна просто всіх обдурити. Як і там, так і тут. Просто там одна історія, тут інша. До речі, зарплату окупованим робітникам платили в рублях, а не в гривні. Я про це вже казав, але уваги чомусь ніхто не звернув.

“Псевдоаналітики говорять про те, що підприємства, які працювали на окупованій території, сплатили в бюджет України якісь ефемерні 30 млрд. грн. В мене одразу виникає питання: А яку суму грошей українських платників податків ми залиши у фейкових фіскальних органах ДНР, а також у кишенях бойовиків через заробітні плати? Про те, де Ахметов тримає свої “чесно” зароблені гроші ми можемо тільки здогадуватись. Напевне, там само де гарант: біля пальм, моря і піску.”

Мітинги і “армія” ДНР.

Всіх залякували, що безробітні шахтарі відразу підуть в армію ДНР. Але ніхто нікуди не пішов. Ну, по-перше: нема ніякої армії ДНР, а є пряма військова присутність росії, яка з кожним днем все більше ізолює місцевих жителів від прямого доступу до зброї, адже загроза внутрішніх повстань є дуже велика.

Пропаганда пропагадою, але їсти щось треба, ну і хтось обіцяв, що буде без олігархів, а вони є. Де світле майбтнє?

“Шахтарі мітингують біля фейкових міністреств ДНР. А де ще їм мітингувати? Той хто обіцяв, той і повинен відповідати.”

Енергитична “криза” в Україні.

Тут довго писати не треба. Я думаю, що в цю брехню ніхто не збирався вірити, бо ніхто не бачив відключень чи якихось інших проблем. Ну і як можна зупиняти надприбудковий олігархічний бізнес з якого носять відкати у провладні кабінети. Чим більше лампочка світить, тим більше грошей хтось заробляє. Люди, ви є основою ринку. Нема покупця, нема продавця.
“Однією з вимог того, щоб Насалик став міністром енергетики, була вимога домовитись про постачання вугілля з окупованих територій. І він домовився.”

Порошенко і блокада.

Спочатку була тиша. Всі думали, що ми просто постоїмо і розійдемось. Нічого серйозного, якась собі політична акція для підняття рейтингу. Далі були провокації, які теж не дали результату. Ну і нарешті пряма конфронтація і межа неповернення. І тут у Порошенка було два варіанти: або йти ва-банк і силою знищити блокаду, але в цьому випадку була загроза цілковито втратити владу, або ж частково програти, але залишитись на існуючих позиціях. Вибір ви всі бачили. До речі, у вирішенні цього питання йому допоміг досвід попередника.

“Знаєте, де вони прорахувались? Торгівельну блокаду організували не політики!”

Що буде далі?

Далі вони грають у довготривалу перспективу. Думаю, питання постачання окупованого вугілля спробують відновити восени 2017 року. До цього вони готуються. Основне – це скупити ЗМІ, щоб ніхто не говорив нічого зайвого. Ну і для виборів власні телеканали те, що треба. Прикладом є 112 канал, який показував блокаду, а потім раптово припинив показувати. Ну нічого, в нас теж є один ефективний досвід назва якому Майдан!

P.s. Може те, що я написав і лежить на поверхні, але таким чином хочеться їм показати, що ми теж готуємось! Нікому вже не страшний замовний фільм на олігархічному каналі. Країна не та і ми не ті, а про вас цього сказати не можна.

Володимир Парасюк
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