Орденом княгині Ольги IIIступеня голову Сторожинецького районного товариства політв'язнів та репресованих Теодору Антенюк

21 травня, за участі представників Чернівецького обласного товариства політв'язнів та репресованих, крайової влади та громадськості, поблизу пам'ятника Героям Буковинського куреня відбувся траурний мітинг до Дня пам'яті жертв політичних репресій. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.Священик Української греко-католицької церкви о. Валерій Сиротюк відправив панахиду за невинно убієнними жертвами тоталітарного режиму, а після цього всі присутні поклали квіти та запалені лампади до пам'ятника.Голова Чернівецького обласного товариства політв'язнів та репресованих Галина Бойко звернулась до учасників траурного зібрання, зазначивши, що політичні репресії в Україні були довгий час білою плямою в історії, про це ніхто не згадував про це, проте зараз крок за кроком, українці дізнаються все нові факти про страшні злочини проти наших співгромадян, які бодай думкою опиралися режиму.«Науковці-історики поділяють репресії на декілька хвиль, але на мою думку, вони були безперервними, торкаючись всіх прошарків суспільства українців, всіх сфер життя. Це були репресії проти української культури та мови, репресії проти української інтелігенції, селянства. Це був терор проти української церкви, проти українського державотворення загалом. На долю нашого народу протягом всієї історії випало чимало страждань, але після 1917 року настала одна з найчорніших сторінок історії. Російський ворог пройшовся по українській землі, поливаючи її кров'ю синів та дочок. Не маємо права забути. Мусимо передавати цю страшну історію нашим нащадкам, щоб не допустити повторення жаху, який випав на долю дідів та батьків», - наголосила Галина Бойко.Перший заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Павлюк закликав хвилиною мовчання вшанувати усіх тих, хто був фізично переслідуваний за власну позицію й проукраїнські переконання. А присутнім на траурному мітингу посадовець подякував за те, що політв’язні не зламалися, зберегли своє бачення, якою має бути наша держава.«Дякую вам, поважні представники обласного товариства політв’язнів та репресованих за те, що ви сьогодні з нами, за кожне ваше слово, яке ви несете молодому поколінню, говорите та пояснюєте про трагічні сторінки в історії нашої держави, яка була сплюндрована тоталітарною людиноненависницькою системою, - зазначив посадовець. – Цього року завданням обласної виконавчої влади є гідне вшанування всіх борців за волю та незалежність України, отож, ми повинні пам'ятати про відзначення у кінці червня 110-ї річниці від дня народження одного з сподвижників Українського національно-визвольного руху Романа Шухевича, у серпні цього року гідного проведення заходів пам'яті до 80-тих роковин початку «Великого терору». Окрім того, нашим обов'язком є вшанування всіх учасників Української повстанської армії, адже в жовтні ми відзначатимемо 75 років від дня її заснування. Вічна пам'ять всім тим, хто поліг за українську ідею, українську справу. Вічна слава кожному воїну, який сьогодні захищає територіальну цілісність нашої держави на сході України. Слава кожному з вас і слава Україні».Указом Президента України за сумлінне виконання службових обов'язків, активну громадську діяльність та вагомих особистий внесок у становлення незалежності України Михайло Павлюк нагородив орденом княгині Ольги IIIступеня голову Сторожинецького районного товариства політв'язнів та репресованих Теодору Антенюк.