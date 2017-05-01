Орденом княгині Ольги IIIступеня голову Сторожинецького районного товариства політв'язнів та репресованих Теодору Антенюк

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Новини
13:11
22 травня

Грошова допомога особі, що доглядає за психічно хворим

13:01
22 травня

Чернівецьким бізнесменам відшкодували понад 37 мільйонів ПДВ

13:00
22 травня

Цьогоріч для підприємців - загальносистемників розширено перелік витрат

13:00
22 травня

Запитайте про податки – ЗІР

12:05
22 травня

Прокуратура вимагає від приватного підприємства сплатити Чернівецькій міській раді понад 76 тис. грн. боргу за землю

12:02
22 травня

На Буковині зменшилась народжуваність

11:47
22 травня

Право дітей-інвалідів на санаторно-курортне лікування

11:45
22 травня

Працевлаштування випускників ВУЗів

11:40
22 травня

Чернівецький бізнес у квітні зареєстрував більше сотні касових апаратів

11:39
22 травня

Виплата доходу лише за наявності реєстраційного номера, або відмітки в паспорті

11:39
22 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

11:26
22 травня

Путівки за рахунок профспілкової організації

10:55
22 травня

Підвищення виплат сім'ям загиблих військових та поліцейських

15:44
19 травня

Напівмарафон CrossHill у Чернівцях

13:06
19 травня

У Чернівцях 21 травня буде змінено рух громадського транспорту

13:01
19 травня

У Чернівцях встановлять меморіальну дошку науковцю Йосипу Племелю

12:56
19 травня

У Чернівцях платники отримали 37,3 млн. грн. заявленого до відшкодування ПДВ

12:55
19 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

12:53
19 травня

Добровільна та обов'язкова реєстрація платником ПДВ

12:46
19 травня

Громадянин Молдови та двоє чернівчан, які обікрали магазини та офісні приміщення, відбуватимуть покарання у місцях позбавлення волі

12:44
19 травня

У Чернівцях на ярмарку вакансій роботодавці шукали працівників

12:11
19 травня

Чернівчан запрошують на дискусію щодо розвитку міста

13:47
18 травня

Чернівецька область: піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети часів минулих Світових воєн

12:58
18 травня

На одне вакантне робоче місце претендує 7 буковинців

12:47
18 травня

Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області у І кварталі 2017 року

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
22 травня о 15.30
в каб. 202 відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
22 травня о 17.00
вул. Б. Хмельницького, 68 (поруч з Департаментом містобудування) відбудеться презентація нового муралу, створеного членом Національної спілки художників України, художником із світовим ім’ям, чернівчанином Олегом Любківським.
23 травня о 11:00
23 травня о 11:00
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
23 травня о 11.00
у сесійній залі міської ради розпочнеться позачергова сесія міської ради.
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
24 травня о 11:00
у «Literatur Café» Культурно-мистецького центру «Українська книга» (Центральна пл., 10, 2 поверх) відбудеться відкрита дискусія «Стоп-кран у Ратуші: чи є шанс уникнути конфлікту?»
Організатор: Громадська організація «Буковинський центр».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Орденом княгині Ольги IIIступеня голову Сторожинецького районного товариства політв'язнів та репресованих Теодору Антенюк

Сьогодні, 11:02 / Коментарів: 0
21 травня, за участі представників Чернівецького обласного товариства політв'язнів та репресованих, крайової влади та громадськості, поблизу пам'ятника Героям Буковинського куреня відбувся траурний мітинг до Дня пам'яті жертв політичних репресій. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.

Орденом княгині Ольги IIIступеня голову Сторожинецького районного товариства політв'язнів та репресованих Теодору Антенюк


Священик Української греко-католицької церкви о. Валерій Сиротюк відправив панахиду за невинно убієнними жертвами тоталітарного режиму, а після цього всі присутні поклали квіти та запалені лампади до пам'ятника.

Голова Чернівецького обласного товариства політв'язнів та репресованих Галина Бойко звернулась до учасників траурного зібрання, зазначивши, що політичні репресії в Україні були довгий час білою плямою в історії, про це ніхто не згадував про це, проте зараз крок за кроком, українці дізнаються все нові факти про страшні злочини проти наших співгромадян, які бодай думкою опиралися режиму.

«Науковці-історики поділяють репресії на декілька хвиль, але на мою думку, вони були безперервними, торкаючись всіх прошарків суспільства українців, всіх сфер життя. Це були репресії проти української культури та мови, репресії проти української інтелігенції, селянства. Це був терор проти української церкви, проти українського державотворення загалом. На долю нашого народу протягом всієї історії випало чимало страждань, але після 1917 року настала одна з найчорніших сторінок історії. Російський ворог пройшовся по українській землі, поливаючи її кров'ю синів та дочок. Не маємо права забути. Мусимо передавати цю страшну історію нашим нащадкам, щоб не допустити повторення жаху, який випав на долю дідів та батьків», - наголосила Галина Бойко.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Павлюк закликав хвилиною мовчання вшанувати усіх тих, хто був фізично переслідуваний за власну позицію й проукраїнські переконання. А присутнім на траурному мітингу посадовець подякував за те, що політв’язні не зламалися, зберегли своє бачення, якою має бути наша держава.

«Дякую вам, поважні представники обласного товариства політв’язнів та репресованих за те, що ви сьогодні з нами, за кожне ваше слово, яке ви несете молодому поколінню, говорите та пояснюєте про трагічні сторінки в історії нашої держави, яка була сплюндрована тоталітарною людиноненависницькою системою, - зазначив посадовець. – Цього року завданням обласної виконавчої влади є гідне вшанування всіх борців за волю та незалежність України, отож, ми повинні пам'ятати про відзначення у кінці червня 110-ї річниці від дня народження одного з сподвижників Українського національно-визвольного руху Романа Шухевича, у серпні цього року гідного проведення заходів пам'яті до 80-тих роковин початку «Великого терору». Окрім того, нашим обов'язком є вшанування всіх учасників Української повстанської армії, адже в жовтні ми відзначатимемо 75 років від дня її заснування. Вічна пам'ять всім тим, хто поліг за українську ідею, українську справу. Вічна слава кожному воїну, який сьогодні захищає територіальну цілісність нашої держави на сході України. Слава кожному з вас і слава Україні».

Указом Президента України за сумлінне виконання службових обов'язків, активну громадську діяльність та вагомих особистий внесок у становлення незалежності України Михайло Павлюк нагородив орденом княгині Ольги IIIступеня голову Сторожинецького районного товариства політв'язнів та репресованих Теодору Антенюк.
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