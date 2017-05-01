Стали відомими шокуючі подробиці вбивства брата братом у Чернівцях

У Чернівцях за невідомих обставин чоловік вбив рідного брата. Поліцейські докладають всіх зусиль, щоб з’ясувати подробиці даного інциденту, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
19 травня ввечері до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про виявленого сусідом померлого у власному будинку.
На місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області і Шевченківського відділення поліції та судово-медичний експерт. Після огляду тіла померлого судово-медичний експерт виявив у чоловіка чотири садна і рани голови та синці в області обличчя. Поліцейські встановили особу померлого, ним виявився чернівчанин 1981 року народження.
Тіло померлого направили до судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті та наявних тілесних ушкоджень.
Подальшими діями поліцейські встановили, що згадані тілесні ушкодження 17 травня ввечері чоловіку завдав його рідний 34-річний брат. Останній безробітній та страждає психічними розладами здоров’я. Чоловіка після зазначеної події було госпіталізовано до Чернівецької обласної психіатричної лікарні.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування триває. Деякі подробиці трагедії оприлюднив сусід загиблого.
- Історія з моїми божевільними сусідами сьогодні отримала несподівану й дуже трагічну розв'язку. Старший брат госпіталізованого позавчора шизофреника був знайдений мертвим просто коло вхідних дверей у власний будинок. Я був у числі тих кількох людей, які знайшли тіло і виявили відсутність ознак життя. Попередній огляд судмедекспертом засвідчив множинні травми, в тому числі й нанесені тупим предметом (ймовірно, молотком) по голові, які, вочевидь, і стали причиною смерті. Ці удари покійник отримав ще позавчора від свого божевільного брата; справжнє диво, що бідолашний прожив після цього ще близько доби (причому відмовився як від госпіталізації, так і від висування офіційних звинувачень на адресу свого брата-вбивці, лише жалівся, що в нього страшенно болить все тіло).
Отож, вашому покірному слузі довелося сьогодні впродовж близько 10 годин виступати в ролі а) свідка, б) понятого, в) допоміжного персонала при судмедексперті (виявляється, в них немає кому виносити тіло, а тому про цю послугу просять сусідів чи родичів; оскільки ж я виявився одним з лише двох людей на вулиці, які не бояться вигляду мертвого тіла, то мені й довелося надавати посильну допомогу).
Настрій після цього всього, як ви розумієте, депресивний. Наскільки ж жахлива доля спіткала родину К-вих: одного брата вбито, другий тепер, вочевидь, потрапить надовго під примусове лікування; їхня ж мати поки що нічого не знає, бо вже кілька тижнів перебуває на стаціонарному лікування в психіатричній лікарні (мені страшно уявити, що станеться із залишками її розсудку, коли вона дізнається про те, що сталося з синами).
Згодом, у коментарях, свідок додав:
- К этому всё шло. Когда псих бегает по улице то с топором, то с молотком, ничем хорошим это обычно не заканчивается. Я надеюсь, наш гуманный украинский суд всё таки в данном случае воздержится от излишнего гуманизма и отправит его хотя бы на пару-тройку лет в психбольницу тюремного типа. ...последний раз его отправили в психбольницу из поезда, который он остановил при помощи стоп-крана, дрался с проводниками, оказывал сопротивление полиции и т.д. Но ровно через неделю его отпустили домой. И вот ещё через неделю он добил своего старшего брата... Над покойным он поиздевался страшно: там на теле нет живого места, всё в сине-чёрных кровоподтёках. Кроме того, псих силой побрил брату голову, оставив лишь чубчик впереди, поливал его водой из шланга под напором да ещё и колол ему, пьяному, какие-то свои лекарства. Я не знаю, какую ненависть нужно питать к человеку, чтобы так изощренно его мучать...Джерело