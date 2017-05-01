На Буковині СБУ затримала контрафактні цигарки на шістсот тисяч гривень (фото)

Що, Де, Коли

У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці ».

на фасаді першого корпусу ЧНУ по вул. Університетській, 28 відбудеться відкриття меморіальної дошки науковцю Йосипу Племелю за значний внесок у розвиток математики.

біля міської ради відкриття Дня вуличної музики.

за участі керівництва обласної державної адміністрації на Соборній площі обласного центру відбудеться церемонія відкриття змагань XXчемпіонату України з багатоборства тілоохоронців.

у зв’язку з Днем пам’яті жертв політичних репресій біля пам’ятника воякам Буковинського куреня (вул. Руська) за участю керівництва обласної державної адміністрації, обласної та міської ради, представників громадсько-політичних організацій, національно-культурних товариств, учнівської молоді відбудеться спільний молебень за жертвами політичних репресій та траурний мітинг.

на Центральній площі міста Чернівці біля пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди 156-ї річниці з дня перепоховання Т. Шевченка відбудеться зібрання громадськості.



в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .

Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою. в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудетьсяСпікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.