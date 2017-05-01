Нардеп з Буковини побив блогера

18-го травня депутат Михайло Гаврилюк накинувся на блогера Василя Крутчака у кулуарах Верховної Ради.
Про це на своїй сторінці Facebook повідомив Крутчак.
Гаврилюк не зміг стримати емоцій після словесної суперечки з блогером.
Блогер підійшов до депутата, аби запитати, чому той відмовляється давати інтерв'ю. Гаврилюк відповів, що це його рішення.
Тоді Крутчак запитав: "Ви хто такий? Вас засоби масової інформації вивели в депутати". Гаврилюк відповів, що "на все воля Божа". Проте Крутчак ще раз запитав "Ви хто такий", після чого депутат і розпустив руки.
За словами постраждалого, Гаврилюк порвав йому сорочку та розбив телефон.
"Народний депутат Михайло Гаврилюк (Народний фронт) зійшов з розуму. Місяць тому він заявив, що прийшов рішення не давати журналістам коментарі та інтерв'ю. Мене це, м’ягко кажучи, здивувало. Сьогодні у ВР я підійшов до нього з метою поцікавитись, чи не змінив він свого рішення? Реакція Гаврилюка на відео. Як результат, в мене розбитий телефон та розірвана сорочка", - написав журналіст.
Якщо вірити Гаврилюку, він не бив Крутчака, а, навпаки, шляхетно й героїчно рятував, коли той упав на сходах.
"Підклав свої рученята", "сорочка порвалася, лице розбилося" - Михайла розтягують на цитати.До слова, 21-го липня 2015 року під час передвиборчої кампанії сталася бійка, в якій постраждав і Василь Крутчак (у той час кандидат у нардепи). Тоді депутати Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук і Андрій Лозовий у Чернігові напали на скандального журналіста і кандидата у депутати по 205 округу Олексія Дурнєва.
Фото з Facebook