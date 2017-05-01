У Чернівцях "замінували" гіпермаркет "Епіцентр"

У четвер 18 травня приблизно о 21.30 годині невідома особа зателефонувала до поліції та повідомила, що в гіпермаркеті «Епіцентр» знаходиться «бомба». Одразу ж на місце події виїхали представники вибухотехнічної служби та кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, аварійні служби водоканалу, електромережі, газова служба та швидка медична допомога - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Поліцейськими було здійснено відвід автотранспорту та пішоходів від будівлі торгового центру, з приміщення гіпермаркету евакуйовано 60 осіб обслуговуючого персоналу та 80 відвідувачів. Вибухотехніки спільно з кінологами обстежили будівлю та прилеглу до неї території. За результатами обстеження сторонніх та вибухонебезпечних предметів не виявлено. О 23:30 огляд закладу було завершено.
Наступного ранку гіпермаркет вже працював згідно встановленого графіку.
Поліцейські вживають заходів для встановлення та затримання особи, котра неправдиво повідомила про наявність вибухівки.