Напівмарафон CrossHill у Чернівцях

Старт основного забігу 21 травня о 9.00 з Соборної площі.
Розклад змагань
20.05.2017 (субота)
10:00 - 18:00 Видача стартових пакетів учасників на всіх дистанціях за адресою: Соборна площа, м.Чернівці (палатка Оргкомітету).
10:00 - 17:00 Додаткова реєстрація на Благодійний забіг – 2км, Fun Run – 2 км та Дитячі забіги: 100м, 500м., 1000м
21.05.2017 (неділя)
07:00 - 08:30 Видача стартових пакетів учасників на дистанціях: 21,0975 км, 10 км, 5 км, 2 км за адресою: Соборна площа, м.Чернівці.
07:00 - 14:00 Час роботи камер схову
08:00 - Урочисте відкриття спортивного майданчика
08:40 - Запальна розминка перед стартом всіх дистанцій
09:00 Старт Чернівецького Напівмарафону CrossHill individual – 21,0975 км.
09:15 Старт естафети, дистанцій: 5 км,10 км, Благодійний забіг – 2 км, Fun Run - 2 км
09:30 - 11:30 Видача стартових пакетів учасників Дитячих забігів: 100 м, 500 м., 1000 м.
11:15 Нагородження переможців на дистанції 5 км.
11:30 Нагородження переможців на дистанції 10 км.
11:45 Нагородження переможців на дистанції: естафета
12:00 Старт Baby run – 100 м.
12:10 Старт Kids run – 500 м.
12:20 Старт Junior run – 1000 м.
12:30 Нагородження переможців на дистанції 21 км у вікових категоріях.
12:45 Нагородження переможців на дистанції 21 км в абсолютній першості та проведення призової лотереї.
13:00 Урочисте закриття марафонського містечка.
Для учасників напівмарафону будуть організовані БЕЗКОШТОВНІ екскурсії нашим містом – три в суботу 20 травня: о 10.00, 15.00 та 17.00 та дві в неділю 22 травня: 11.45 та 14.00
Зустріч з екскурсоводом біля Чернівецької Міської Ради (Ратуша)
Також шанувальників "Cross Hill" чекає безкоштовний майстер-клас від банкіра, що біжить.Андрій Оністрат - український бізнесмен, банкір і спортсмен приїжджає в Чернівці на напівмарафон "CrossHill" і всім охочим проведе лекцію-майстер-клас у Червоній залі ЧНУ ім.Ю.Федьковича