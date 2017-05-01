Громада вигнала “московського попа”

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:06
19 травня

У Чернівцях 21 травня буде змінено рух громадського транспорту

13:01
19 травня

У Чернівцях встановлять меморіальну дошку науковцю Йосипу Племелю

12:56
19 травня

У Чернівцях платники отримали 37,3 млн. грн. заявленого до відшкодування ПДВ

12:55
19 травня

Зведена податкова накладна – алгоритм заповнення

12:53
19 травня

Добровільна та обов'язкова реєстрація платником ПДВ

12:46
19 травня

Громадянин Молдови та двоє чернівчан, які обікрали магазини та офісні приміщення, відбуватимуть покарання у місцях позбавлення волі

12:44
19 травня

У Чернівцях на ярмарку вакансій роботодавці шукали працівників

12:11
19 травня

Чернівчан запрошують на дискусію щодо розвитку міста

13:47
18 травня

Чернівецька область: піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети часів минулих Світових воєн

12:58
18 травня

На одне вакантне робоче місце претендує 7 буковинців

12:47
18 травня

Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області у І кварталі 2017 року

12:46
18 травня

Внесено зміни до Типового статуту ОСББ

11:33
18 травня

Охорона праці осіб,що працюють за комп’ютером

11:31
18 травня

Звітуємо про кошти на відрядження

11:30
18 травня

Як звітують з єдиного внеску підприємці – загальносистемними без найманих працівників

11:28
18 травня

Цьогоріч чернівецькі платники сплатили більше 8-ми мільйонів податкових боргів

11:27
18 травня

Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

11:27
18 травня

Змінено Порядок проведення страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

11:15
18 травня

Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І кварталі 2017 року

18:09
17 травня

В область надійшло 45 млн. грн. на продовження реконструкції будівель Чернівецького обласного перинатального центру

17:35
17 травня

В Чернівецькій ОДА відбулась зустріч із батьками прийомних дітей

17:31
17 травня

Відпочинок за рахунок підприємства оподатковується

15:55
17 травня

Чернівецька місцева прокуратура захищає інтереси територіальної громади міста

14:21
17 травня

У Чернівцях перекриють рух транспорту

12:52
17 травня

Виправляємо помилки: штрафні санкції

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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Що, Де, Коли
19 травня о 10.00
в Літньому театрі Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться обласний конкурс юних інспекторів руху. У заході візьмуть участь команди ЮІР загальноосвітніх навчальних закладів – переможці міських і районних конкурсів.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
19 травня о 20.00
19 травня о 20.00
20 травня о 9.00
на фасаді першого корпусу ЧНУ по вул. Університетській, 28 відбудеться відкриття меморіальної дошки науковцю Йосипу Племелю за значний внесок у розвиток математики.
20 травня о 12.00
біля міської ради відкриття Дня вуличної музики.
20 травня о 14.00
за участі керівництва обласної державної адміністрації на Соборній площі обласного центру відбудеться церемонія відкриття змагань XXчемпіонату України з багатоборства тілоохоронців.
21 травня о 13.00
у зв’язку з Днем пам’яті жертв політичних репресій біля пам’ятника воякам Буковинського куреня (вул. Руська) за участю керівництва обласної державної адміністрації, обласної та міської ради, представників громадсько-політичних організацій, національно-культурних товариств, учнівської молоді відбудеться спільний молебень за жертвами політичних репресій та траурний мітинг.
22 травня о 12.00
на Центральній площі міста Чернівці біля пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди 156-ї річниці з дня перепоховання Т. Шевченка відбудеться зібрання громадськості.
23 травня о 11:00
23 травня о 11:00
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Громада вигнала “московського попа”

Сьогодні, 13:40 / Коментарів: 0
Громада вигнала “московського попа”

На сході села Зоряне (Віньковецький район, Хмельницька область) громада вигнала зі свого храму московських попів.
На зборах обговорювалося одне питання - перехід місцевої церкви з юрисдикції Московського патріархату в Київський. Таку пропозицію громада села підтримала одноголосно.
Вразив рівень обізнаності селян стосовно прихованої загрози, яку несе московсько-окупантська церква на українській землі.
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