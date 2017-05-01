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У Чернівцях перекриють рух транспорту

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда Шатун-2. Папієв і його гоп-командаНапередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Ігор БУРКУТ, політолог:

РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ? РОЗЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ?За лічені тижні українці матимуть змогу їхати до країн ЄС без віз. Надання громадянам України цього довгоочікуваного права президент Порошенко назвав "розлученням з Росією". Гарна фраза, але що за нею стоїть? Адже безвіз вже мають наші сусіди з Республіки Молдова, а президента собі обрали проросійського. І він навіть з'їздив до Путіна на парад 9 травня - єдиний лідер іноземної держави, що взяв участь у нинішньому московському "побєдобєсії". Розлучитися з Росією дуже непросто, і це ми відчуваємо на собі з новою силою...

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
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19 травня о 10.00
в Літньому театрі Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться обласний конкурс юних інспекторів руху. У заході візьмуть участь команди ЮІР загальноосвітніх навчальних закладів – переможці міських і районних конкурсів.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
19 травня о 20.00
19 травня о 20.00
20 травня о 9.00
на фасаді першого корпусу ЧНУ по вул. Університетській, 28 відбудеться відкриття меморіальної дошки науковцю Йосипу Племелю за значний внесок у розвиток математики.
20 травня о 12.00
біля міської ради відкриття Дня вуличної музики.
20 травня о 14.00
за участі керівництва обласної державної адміністрації на Соборній площі обласного центру відбудеться церемонія відкриття змагань XXчемпіонату України з багатоборства тілоохоронців.
21 травня о 13.00
у зв’язку з Днем пам’яті жертв політичних репресій біля пам’ятника воякам Буковинського куреня (вул. Руська) за участю керівництва обласної державної адміністрації, обласної та міської ради, представників громадсько-політичних організацій, національно-культурних товариств, учнівської молоді відбудеться спільний молебень за жертвами політичних репресій та траурний мітинг.
22 травня о 12.00
на Центральній площі міста Чернівці біля пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди 156-ї річниці з дня перепоховання Т. Шевченка відбудеться зібрання громадськості.
23 травня о 11:00
23 травня о 11:00
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Шатун-2. Папієв і його гоп-команда

Сьогодні, 13:36 / Коментарів: 0
Шатун-2. Папієв і його гоп-команда


Росія не полишає намірів створити напругу в кожній області України. Для цього в Кремлі розроблений план «Шатун». Згідно з ним, першими під удар потрапляють Закарпаття і Буковина. Провайдером «Шатуна» в цих краях є безпосередній куратор областей колишній лідер СДПУ(о), кум Путіна Віктор Медведчук.

У розвідку від Медведчука на Буковину недавно засилали Олега Хавича. Той нібито повинен був створити організацію, яка б захищала права нацменшин. Але самі нацменшини Буковини відмовили Хавичу і Медведчуку. Вони свої права успішно захищають самі, а Хавича здали у поліцію за спробу розхитати стабільну ситуацію в краю. Коли його передавали правоохоронцям, не били. Тож толерантний край залишився толерантним.

Але не такими є Путін і Медведчук. Вони собі подумали: якщо там не б‘ють Хавича, то й Папієва не будуть чіпати. Тому на провокації уже засилають резидента Медведчука на Буковині колишнього губернатора та голову СДПУ(о) Буковини Михайла Папієва. Той почав з танків…

Напередодні річниці закінчення Другої світової війни в Європі Папієв і його команда з кількох підстаркуватих псевдоветеранів та членів «Опозиційного блоку» з викликом для міста і області розмалювали танк Нікітіна, котрий своїм дулом лякає всіх, хто приїжджає на залізничний вокзал Чернівців.

Дуло танка Нікітіна дивиться прямо на перон. Коли людина, котра вперше у житті приїжджає до Чернівців і виходить з потяга, з жахом спостерігає, що прямо на неї спрямоване дуло танка. Ось-ось вистрелить. У Чернівцях вже ставлять питання про те, аби забрати звідти цей страшний монумент, який лякає людей. Перенести його кудись-інде. Або переплавити на залізо. Папієв і його гоп-команда лягли під гусениці. І кажуть, що тільки «через їхній труп» цей танк можна звідти забрати.

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда


Тож підмалювали гусениці, підмалювали й сатанинські п‘ятикутні зірки. Виставили фото у соцмережі. Мовляв, ми тут господарі. Що хочемо, те й робимо.
В обличчя владі смачно харкнув Папієв. Влада мовчки витерла лице (якщо вона його мала). І зробила вигляд, що нічого не трапилося. Бо толерантна!
Якщо не трапилося, то гоп-команда й не думала зупинятися. Уже 9 травня вона організувала комуністів та їхніх недобитків з т.зв. «Безсмертним полком», якого Путін посилає в Україну, з червоними стрічками на вінках прийшли до пам‘ятника воїну на Соборній площі.

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда


Вів цю гоп-команду сам Папієв. А влада в особах голови ОДА Фищука, голови облради Мунтяна та міського голови Каспрука біля підніжжя монумента приймала цей парад сепаратистів. Ледь не віддавала їм честь. Їхні обличчя ще не висохли від першого плювка Папієва, як той харкнув у їхні безсоромні пики вдруге. І знову вони мовчки втерлися.
Зло на Буковині розгулялося. Всім відомо, що непокаране зло породжує ще більше зло.

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда


Тож опоблоківці, окрилені своєю безкарністю, підігріті папієвською нахабністю та цинізмом, уже не спинялися. Спочатку депутат обласної ради Олександр Болтунов у соцмережах познущався над пам‘яттю тих українців, котрі загинули у боротьбі з німецьким нацизмом колись та з російським фашизмом тепер на Донбасі. Заперечуючи День пам‘яті і примирення 8 травня і возвеличуючи ідеологію Путіна з її перемогою 9 травня, цей опоблоківець написав: «Нє забивайте: 8 мая скорбят проігравшие, а 9 мая празднуют побєдітєлі».

За ним ще один депутат від Опоблоку, колишній агресивний регіонал Дмитро Павел почав вказувати кожному на Буковині своє місце.
Більше того, він почав визначати «межу осілості». Її колись Російська імперія відводила для євреїв. Потім Гітлер творив гетто. А тепер Павел повертає забуте. Чи, може, він ніколи цього не забував? Бо агресивно писав, що галичани є «прийди на Буковині», а він з корінних і т.п.

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда


І знову зло, яке тиражували Буковиною опоблоківці, не було покаране. Мовчали влада, поліція, прокурор, СБУ… Мовчали громадські організації, партії, АТОвці та волонтери. І тоді «Шатун» почав розкручуватися на повну силу.

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда


Спершу голова Чернівецької міської організації «Опоблок» Руслан Тулик викликав волонтера Олега Ревегу «на залізний тік». На так звану бандитську стрілку. Коли волонтер 9 травня з‘явився біля аеропорту, то побачив там 5 автомобілів з бойовиками на чолі з Туликом.
Стрілка не відбулася. Перенесли її на 10 травня.

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда


Приїхали. Вийшли говорити. Говорили. Тулик почав ображати воїнів АТО, називав їх «аватарами». Ображав і матерів, і вдів, які втратили своїх синів та чоловіків на війні. Ревега його присоромив. Мовляв, ти також маєш маму. І, до речі, за віком, станом здоров‘я міг би бути на війні. Хтозна, що там могло би статися. І тоді тобі подібний опоблоківець ображав би твою маму…

- Так не можна говорити ні про воїнів-атовців, які захистили Україну від загарбників, ні про матерів, котрі втратили своїх синів на війні, ні про вдів, - приблизно так сказав Тулику Ревега.

Що тоді сталося з опобло-ківцем?! Тільки йому одному відомо. Бо він накинувся на волонтера з кулаками. Той не очікував такої агресії. Не був готовим до атаки. На відео добре видно, що навіть руки тримав за спиною. Коли Тулик бив Ревегу, той змушений був захищатися. Під час контакту Тулик отримав два підсрачники.

Але у цей час із багажника авта, яким на «стрілку» приїхав Тулик, його напарник вийняв предмет, схожий на бойовий автомат. Недалеко від цього авта тоді стояла Ольга Кобевко. Вона бачила зброю і почала знімати на телефон. Відразу попросила людей, аби викликали поліцію. Хтось кинувся до авта і перешкодив вийняти автомат. Напарники Тулика (а їх в авто було кілька) сіли в машину і втекли. Приїхала патрульна по-ліція. Вона не зафіксувала жодних ушкоджень на жодному з учасників конфлікту: Тулику і Ревезі. Більше того, на відео видно, що Тулик спокійно розмовляє з жінками та поліцією, сідає в авто і їде.
Через якийсь час (а саме через три години) Олег Ревега та Руслан Тулик подали один на одного заяви до поліції. Саме у відділок, де вони це робили, під‘їхала «швидка». Всі були подивовані, коли дізналися, що її викликав Тулик. Бо він виглядав і був цілком здоровим та неушкодженим.

ДЛЯ ПЕРЕБИВКИ.

Містом поширюються чутки, що керівник «Швидкої допомоги» у Чернівцях - ре-гіонал. Тож він міг бути однією з ланок провокації, яку «Опоблок» творив у Чернівцях 9 і 10 травня. Тулику одразу поставили діагноз - струс мозку. Для того, аби його підтвердити або спростувати, потрібно було три доби. Така лікарська норма.


Головний лікар лікарні Олександр Грушко відразу повідомив, що Тулик не мав будь-яких ушкоджень. Ні забиттів, ні синців. І струсу мозку не було. А якщо й був якийсь струс, то мінімальний.

Шатун-2. Папієв і його гоп-команда


Через день у нацполіції також сказали, що під час побутового конфлікту (а саме так було) жоден учасник не одержав якихось травм чи ушкоджень. Експертиза це підтвердила, і Тулика з ганьбою виписали з лікарні.

Пам‘ятаєте, як робив Хавич, коли активісти не давали йому творити провокацію? Він одразу впав на землю і прикинувся побитим, напівмертвим з серцевою атакою. Те ж саме зробив Тулик. Але його патрони з «Опоблоку» одразу по «Інтеру» почали кричати про неонацистів, які до півсмерті побили людину. Особливо Льовочкін розійшовся. Більше того, вони звинуватили у побитті депутата обласної ради від «Самопомочі» Ольгу Кобевко, яка стала випадковим свідком події. І тільки завдяки тому, що вона побачила зброю та вимагала виклику поліції, вдалося запо-бігти тяжчим провокаціям на Буковині з застосуванням вогнепальної зброї. Щастя, що цього разу зброя не заговорила.

Але її досі не знайшли, як і не знайшли авта опоблоківців, яким вони приїхали на «стрілку».

ДЛЯ ПЕРЕБИВКИ.

З надійних джерел редакції стало відомо, що номери на автомобілі, у якому бачили предмет, схожий на автомат Калашникова, були з іншого автомобіля. А саме те авто «Мерседес» ввезли через Ягодинську митницю 4 березня з Литви. Чомусь ці номери були на «стрілці» не на «Мерседесі», а на «Рено Лагуні» темно-синього кольору.
Де авта? Де зброя? Це правоохоронцям ще доведеться з‘ясувати.


А опоблоківцям і особисто Льовочкіну доведеться вибачатися перед депутатом Ольгою Кобевко, котру вони звинуватили у побитті Тулика, якого насправді не били. Бо не могла жінка вагою 57 кілограмів спричинити струс мозку товстому і великому Тулику зі 105-ма кілограмами живої ваги. Але для політичної провокації всі методи підходять.

Ольга Кобевко звернулася до депутатської комісії з питань регламенту та етики, аби дала оцінку провокаторам з «Опоблоку». Її підтримали колеги з Чернівецької обласної ради.

Але сама провокація, на жаль, не має досі відповідної реакції від прокуратури, СБУ та влади. Даремно вони недооцінюють Папієва, Медведчука та Льовочкіна. Бо Тулик, Болтунов і Павел - це маріонетки в руках маститих провокаторів. Зараз вони випробовують Буковину на те, чи може вона захистити себе від «шатунів». Чи спроможні наші люди по-справжньому дати бій провокаторам, а не тільки надавати їм підсрачників. І прогнати їх раз і назавжди з наших мирних міст і сіл.

Не забуваймо: на Донбасі все починалося з подібних провокацій. Вони спочатку були нібито побутовими, незначними, дрібними… А зараз там проливається кров, гинуть люди.

Кремль прагне і у нас так вчинити. Використовує п‘яту колону, у яку тепер перетворився «Опозиційний блок». Якщо ми не зупинимо їх сьогодні, якщо не дамо принципової та жорсткої оцінки провокаторам і «шатунам», то на довгі роки будемо переховуватися у «бомбосховищах» від бомб і “Градів”, оплакуватимемо тих, хто загине від російських бомбувань.

- Такого майбутнього ми не хочемо ні для Буковини, ні для України, - підвела риску під виступом щодо провокації на сесії облради депутат Ольга Кобевко.

Світлини з сторінки Болтунова у ФБ
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