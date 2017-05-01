У Чернівцях 21 травня буде змінено рух громадського транспорту

Під час проведення півмарафону CrossHill буде змінено рух громадського транспорту - про це повідомляє прес-служба міської ради.
21.05.2017 року з 8 год. до 12год. 30хв. буде припинено рух тролейбусів на тролейбусних маршрутах №№1; 5; 6 та змінено схеми руху автобусів на міських автобусних маршрутах, а саме:
-курсування автобусів на автобусних маршрутах №№2; 23 «вул.Південно-Кільцева – Садгора» буде здійснюватися по вулицях Південно-Кільцевій, Героїв Майдану, проспекту Незалежності та Головній.
-курсування автобусів автобусних маршрутів №№3; 4; 19 та 27 буде здійснюватися з вулиці Сторожинецької,4.
-курсування автобусів на автобусних маршрутах №№11; 12 «вул.Південно-Кільцева – кінотеатр «Чернівці» буде закорочено до проспекту Незалежності.
-курсування автобусів автобусного маршруту №6 буде здійснюватися з вулиці Київської.
-курсування автобусів на автобусних маршрутах №№5; 9; та 29 буде здійснюватися через вулицю Головну.
-курсування автобусів Садгірського напрямку маршрутів №№10; 10А; 13; 15; 16; 17; 18; 21; 36, 37 буде здійснюватися з вулиці Головної,119 в районі міського військового комісаріату.
-курсування автобусів на автобусних маршрутах №24 та №8 буде здійснюватися з вулиці Шолом Алейхема,2, з зупинки громадського транспорту «вул.Шкільна».
Об’їзд місця проведеня заходів буде організовано по вулицях: Головній, в реверсному русі проспект Незалежності, Рівненській, Сторожинецькій, О.Кошового, Зарожанській та Київській. Виїзд приватного транспорту з території периметру забігу буде організовано на перехресті вулиць Щербанюка та Героїв Майдану в сторону вулиці Марка Черемшини.