Упродовж чотирьох місяців цього року платникам податку на додану вартість, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, відшкодовано 37,3 млн. грн. ПДВ, що на 16,1 млн. грн., або на понад 43 відсотки більше, ніж торік - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
У квітні чернівецьким суб’єктам господарювання держава відшкодовувала 8,7 млн. грн. ПДВ. Це на 4,2 млн. грн., або майже удвічі більше аналогічного періоду минулого року.
Звертаємо увагу, що з 1 квітня - новий порядок бюджетного відшкодування ПДВ. Новий порядок затверджений постановою КМУ від 25.01.2017 р. № 26 і передбачає:
• формування і ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС і Казначейства;
• визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру;
• автоматичне внесення заяв до реєстру, яке здійснюється протягом операційного дня в хронологічному порядку їх надходження;
• публікацію реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.
Як взаємодіє Мінфін, ДФСУ та Держказначейство в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ - прописано у Порядку, завтердженому наказом Мінфіну від 03.03.2017 р. № 326.