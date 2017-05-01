Громадянин Молдови та двоє чернівчан, які обікрали магазини та офісні приміщення, відбуватимуть покарання у місцях позбавлення волі

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури та залишив у силі вирок суду першої інстанції,відповідно до якого 28-річного громадянина Молдови засуджено за ч.2,3 ст.185 КК України(таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та поєднане з проникненням у інше приміщення) до 3 років позбавлення волі - повідомляє Чернівецька місцева прокуратура.
Доведено, що впродовж січня-лютого 2016 року засуджений спільно з 23-річним та 35-річним чернівчанами вчинили ряд крадіжок на території обласного центру.
Зокрема, обікрали ряд магазинів на загальну суму понад 10 тис. грн.
Крім того, таємно проникли в приміщення Чернівецької обласної клінічної лікарні та інших офісних приміщень, звідки викрали майно на загальну суму понад 29 тис. грн.
22.02.2017 Першотравневий районний суд м. Чернівці підтримав позицію Чернівецької місцевої прокуратури та засудив буковинців до 4 років позбавлення волі, а громадянину Молдови призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Утім, з рішенням суду останній не погодився та оскаржив його у вищій інстанції. У апеляційних скаргах він та його захисник просили суд пом’якшити покарання.
Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію державного обвинувача, відхилив апеляційну скаргу обвинуваченого та залишив без змін вирок суду першої інстанції.