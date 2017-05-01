У Чернівцях на ярмарку вакансій роботодавці шукали працівників

18 травня у Чернівецькому міському центрі зайнятості відбувся «Весняний ярмарок вакансій», в якому взяли участь 30 роботодавців міста та представили шукачам роботи більше 300 вакансій.
Під час відкриття заходу в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко відзначила, що проведення заходів такого формату є найбільш ефективною формою співпраці служби зайнятості з роботодавцями.
«Ярмарок вакансій дає можливість ведення безпосереднього діалогу менеджера з підбору персоналу з потенційним кандидатом на нейтральній території. Разом з тим, ярмарок забезпечує своїм учасникам певні двосторонні гарантії: шукачам роботи – офіційне працевлаштування, з прозорою зарплатою та належним рівнем організації праці, тоді як роботодавцям – можливість обирати серед вмотивованих та кваліфікованих кадрів» - зазначає Любов Кожолянко.
Більшість запропонованих вакансій за робітничими професіями, проте є вакансії бухгалтерів, менеджерів, економістів, банківських працівників. Для людей, які відвідали захід, але не підібрали для себе роботу, фахівці з питань зайнятості запропонують інші вакансії, які є актуальними на ринку праці.
Роботодавці пропонували шукачам роботи вакансії із заробітними платами від 4 тис до 10 тис гривень. Серед найоплачуваніших - водії тролейбусів, менеджери, швачки. Міський військовий комісаріат пропонував військові професії на контрактній основі.
За результатами заходу безробітні домовилися про співбесіду, можливість навчання на підприємстві, а хтось знайшов омріяну роботу