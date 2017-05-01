Щоб чернівчани не залишились без води скликається позачергова сесія

З метою недопущення обмеження водопостачання міста 23 травня о 10.00 годині міський голова Олексій Каспрук скликає позачергову сесію міської ради.
На розгляд позачергової сесії виноситься питання про внесення змін та доповнень до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців та відповідних змін до міського бюджету.
Зокрема, пропонується внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців у частині збільшення допомоги водоканалу на 13,4 млн. грн. та збільшення допомоги КП «Чернівціобленерго» на 2,8 млн. грн. Загалом водоканалу для недопущення росту боргів за спожиту електроенергію,що виникають через понаднормові втрати, на рік потрібно 20,4 млн. грн. З початку року підприємство отримало з міського бюджету 7 млн. грн., для забезпечення безперебійної роботи до кінця року потрібно ще 13,4 млн. грн. ПАТ «Чернівціобленерго» надіслало попередження, що з метою недопущення зростання боргів, з 22 травня змушене обмежити електропостачання об’єктів водоканалу, що призведене до перебоїв з водопостачанням міста.
КП «Чернівцітеплокомуненрго» пропонується додатково з міського бюджету надати для поповнення статутних капіталів 2,8 млн. грн,, з яких 1,2 млн. грн. буде спрямовано на виплату заробітної плати працівникам підприємства , 1,8 млн. грн. на модернізацію котельні, яка забезпечує теплом лікарню №3, де створено Інсультний центр, Будинок дитини, ЗОШ №30, стадіон.