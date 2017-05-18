в Літньому театрі Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться обласний конкурс юних інспекторів руху. У заході візьмуть участь команди ЮІР загальноосвітніх навчальних закладів – переможці міських і районних конкурсів.
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
на фасаді першого корпусу ЧНУ по вул. Університетській, 28 відбудеться відкриття меморіальної дошки науковцю Йосипу Племелю за значний внесок у розвиток математики.
біля міської ради відкриття Дня вуличної музики.
за участі керівництва обласної державної адміністрації на Соборній площі обласного центру відбудеться церемонія відкриття змагань XXчемпіонату України з багатоборства тілоохоронців.
у зв’язку з Днем пам’яті жертв політичних репресій біля пам’ятника воякам Буковинського куреня (вул. Руська) за участю керівництва обласної державної адміністрації, обласної та міської ради, представників громадсько-політичних організацій, національно-культурних товариств, учнівської молоді відбудеться спільний молебень за жертвами політичних репресій та траурний мітинг.
на Центральній площі міста Чернівці біля пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди 156-ї річниці з дня перепоховання Т. Шевченка відбудеться зібрання громадськості.
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.