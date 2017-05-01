Чернівчан запрошують на дискусію щодо розвитку міста

В рамках проекту CANactions19 травня, о 19:00 на вул. Челюскінців, 4 (двір літнього кінотеатру), відбудеться презентація школи, дискусія щодо бюджету участі,розвитку міста та громадського простору.
CANactions – це інтегрований розвиток міста. Наше навчання розпочалося в жовтні і закінчиться 2-3 червня в Києві у Мистецькому арсеналі. В Чернівцяхвідбудеться презентація,на якій ми будемо розповідати про школу, чим ми займалися, як навчалися та як надалі будемо це застосовувати. Також ми повідомимо про проект #Graviton, в якому покажемо пропозиції щодо розвитку цього району, можливості його ревіталізації та поєднання разом з містом так, аби він не здавався окремою частиною. Ми дослідили та досліджуємо громадські місця, дороги, місця скупчення людей, дитячі площадки,економічну ситуацію району, місце розташування смітників та дізналися думку мешканців, спілкувались з дітьми. Робили експеримент, до прикладу, як спуститися до річки Прут та чи можна зробити там прохід та багато інших досліджень.Провели воркшоп на якому було досліджено що хочуть а що не хочуть бачити мешканці цього району.
Також на презентації буде дискусія з бюджету участі:«Активний Graviton» та проект, який планується на Челюскінців. Відбудеться демонстрація фільму «Tedx» про урбаністику та міське планування. А 20 травня буде відбуватися воркшоп на Гравітоні, який розпочнеться о 13:00. Там ми будемо демонструвати роботи, які вже зроблено, опитувати людей про їхні вподобання та вислуховувати їх пропозиції.Запрошуємо усіх охочих, - повідомив Павло Каспрук, студент школи урбан-студій CANactions.
Нагадаємо, що троє чернівчан навчаються у школі урбаністики CANactions, курс навчання включає підготовку з багатьох напрямків: планування та проектування міст, проектний менеджмент, регіональний розвиток, брендинг міста, ландшафтне та екологічне планування.