Заборонити «Опоблок» вирішили активісти Буковини (відео)

Що, Де, Коли

День вишиванки у Чернівцях

План заходів

у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації) . Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).

у приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості (вул. Воробкевича, 37) відбудеться ярмарок вакансій . 21 роботодавець міста та області пропонуватимуть близько 300 вакансій.

в обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня науки.

в каб.202 міської ради відбудеться брифінг начальника управління освіти міської ради Сергія Мартинюка щодо роботи дитячих навчальних закладів міста в літній період. В брифінгу також візьмуть участь керівники дитячих установ,батьки.

біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях.

Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.

в Літньому театрі Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться обласний конкурс юних інспекторів руху. У заході візьмуть участь команди ЮІР загальноосвітніх навчальних закладів – переможці міських і районних конкурсів.

У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці ».



в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .

Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою. в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудетьсяСпікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.