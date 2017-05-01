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18 травня

Чернівецька область: піротехніки знищили вибухонебезпечні предмети часів минулих Світових воєн

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18 травня

На одне вакантне робоче місце претендує 7 буковинців

12:47
18 травня

Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області у І кварталі 2017 року

12:46
18 травня

Внесено зміни до Типового статуту ОСББ

11:33
18 травня

Охорона праці осіб,що працюють за комп’ютером

11:31
18 травня

Звітуємо про кошти на відрядження

11:30
18 травня

Як звітують з єдиного внеску підприємці – загальносистемними без найманих працівників

11:28
18 травня

Цьогоріч чернівецькі платники сплатили більше 8-ми мільйонів податкових боргів

11:27
18 травня

Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

11:27
18 травня

Змінено Порядок проведення страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

11:15
18 травня

Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І кварталі 2017 року

18:09
17 травня

В область надійшло 45 млн. грн. на продовження реконструкції будівель Чернівецького обласного перинатального центру

17:35
17 травня

В Чернівецькій ОДА відбулась зустріч із батьками прийомних дітей

17:31
17 травня

Відпочинок за рахунок підприємства оподатковується

15:55
17 травня

Чернівецька місцева прокуратура захищає інтереси територіальної громади міста

14:21
17 травня

У Чернівцях перекриють рух транспорту

12:52
17 травня

Виправляємо помилки: штрафні санкції

12:52
17 травня

Підприємці можуть вести Книгу обліку доходів в електронному вигляді

12:50
17 травня

«Що винен – віддати повинен»

12:44
17 травня

На Буковині викрито місце, де накопичувалися тютюнові вироби

12:43
17 травня

В області триває контроль за роботою автоперевізників краю усіх форм власності

12:41
17 травня

Ситуацію із виплатою заробітної плати в області у Держпраці моніторять щоденно

14:07
16 травня

Туристична привабливість Чернівців зросла на третину

14:06
16 травня

Торгуєте побутовою технікою – подбайте про РРО

14:05
16 травня

Як в «Електронному кабінеті» отримати довідку про доходи

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
18 травня з 9.00
День вишиванки у Чернівцях
План заходів
18 травня з 10.00 до 16.00
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
18 травня з 10.00 до 13.00
у приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості (вул. Воробкевича, 37) відбудеться ярмарок вакансій. 21 роботодавець міста та області пропонуватимуть близько 300 вакансій.
18 травня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня науки.
18 травня о 12.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг начальника управління освіти міської ради Сергія Мартинюка щодо роботи дитячих навчальних закладів міста в літній період. В брифінгу також візьмуть участь керівники дитячих установ,батьки.
18 травня о 18:30
біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях.
Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.
19 травня о 10.00
в Літньому театрі Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться обласний конкурс юних інспекторів руху. У заході візьмуть участь команди ЮІР загальноосвітніх навчальних закладів – переможці міських і районних конкурсів.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
19 травня о 20.00
19 травня о 20.00
23 травня о 11:00
23 травня о 11:00
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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В Україні заборонили 1С. Що тепер робити бухгалтерам і підприємцям

Сьогодні, 14:31 / Коментарів: 0
В Україні заборонили 1С. Що тепер робити бухгалтерам і підприємцям

В Україні заборонили 1С. Фото: TQM systems.

На сьогодні в Україні програмними продуктами "1С: Підприємство" користується близько 300 тис. компаній.

Економічні санкції, введені президентом Петром Порошенко, поширюються на відому компанію-постачальника ERP-систем "1С" і ряд інших IT-компаній. Обмежувальні заходи поширюються на російську компанію "1С" і її дочірні підприємства в Україні. Указ набирає чинності з дня його опублікування, повідомляють Патріоти України з посиланням на Вести.

Економічні санкції також торкнулися інших постачальників ERP-систем ЗАТ "Галактика Центр", ТОВ "Корпорація" Парус ". Крім того, в список потрапили компанії-розробники програмного забезпечення" ABBYY ", ТОВ" Абі Україна ЛТД ".

Зокрема, санкції передбачають блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Також рішення президента передбачає обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Компаніям забороняється здійснювати державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави.

Фірма "1С" спеціалізується на розробці, дистрибуції та підтримці комп'ютерних програм ділового та домашнього призначення.

З розробок "1С" найбільш відомі програми системи "1С: Підприємство", а також продукти для домашніх комп'ютерів і освітньої сфери.

Раніше повідомлялося, що Порошенко ввів в дію рішення РНБО про санкції проти 1 228 фіз- і 468 юросіб. Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте і Однокласники. З повним списком юридичних осіб, які потрапили під санкції можна ознайомитися тут.

За словами керуючого партнера SBT Systems Ukraine, віце-президента Асоціації "ІТ України" Дмитра Овчаренка, впровадження будь-якої ERP-системи займає як мінімум кілька місяців, а в разі автоматизації великих підприємств - до 1 року. Відповідно, процес міграції також потребує часу. Адже не можна разом зупинити оформлення сотень документів (актів, рахунків, накладних тощо), які видаються щодня. Перехід на нову систему буде тривалим і якийсь час системи (стара і нова) будуть працювати паралельно.

До того ж, як розповіли в Бухгалтерському бюро "Стандарт", просування програми "1С" відбулося на державному рівні і її зникнення спричинить в першу чергу збій в роботі ДФС.

"Практично 80% малого бізнесу використовує 1С. Є аналогічні українські розробки, але вони програють в масштабі застосування. Зате в великому українському бізнесі взагалі немає програм 1С. Тут використовуються закордонні рішення від SAP, Oracle або від Microsoft, IBM або тієї ж Charisma від TotalSoft ", - розповів регіональний менеджер з розвитку компанії TotalSoft Роман Кифяк.

"А наступним на черзі буде "Парус", так як коріння у них загальне - в Росії", - розповів регіональний менеджер з розвитку компанії TotalSoft Роман Кифяк.

На що міняти "1С"

Фактично, як розповів Роман Кифяк, є три переваги програм 1С.

Перше - вартість. Вона може стартувати від декількох тисяч гривень (версія коробочки, яка вимагає додаткової настройки фахівцями, що коштує великих грошей) і може коливатися від 10 тис. грн до кількох десятків, а то і сотень тисяч гривень (все залежить від масштабу компанії).

Друге - швидкі оновлення. ПО швидко оновлюється, так як готувати оновлення продукту починають паралельно з прийняттям змін до українського законодавства. Для цього є штат юристів і бухгалтерів. У інших компаній підготовка оновлень займає приблизно тиждень після прийняття чергового нормативу.

Третє - мова. Інтерфейс може бути українською або російською мовою, але в разі необхідності спілкування з розробниками програми доводиться вести англійською, що не всім зручно.

До того ж під платформу 1С пишеться багато спеціальних додатків, під конкретні потреби окремих підприємств. Тому і вибір облікової системи (ERP) для підприємства - дуже складне завдання. Адже у кожній галузі є свої особливості: у АПК свої, у страхових або лізингових компаній - свої.

ПО повинно бути готове до можливих галузевих змін. І компанія, яка має намір відмовитися від 1С, витратить не один місяць тільки для того, щоб вибрати найбільш підходящий варіант.

На думку Кифяка, стратегічні підприємства будуть переходити, швидше за все, на продукти SAP, Oracle або їм подібних. Адже сучасний софт допомагає структурувати роботу підприємства, що позначається на ефективності виробництва. І чим краще софт, тим краще результат.

Але заплатити $1 млн за SAP або 50-80 тис. євро (мінімальний пакет Charisma від TotalSoft) може тільки великий або середній бізнес. Для вітчизняного МСБ дорогою може виявитися і українська розробка IT-Enterprise, яка коштує на рівні імпортних аналогів, так як розрахована на середній і великий бізнес.

"Для малого бізнесу можна порадити турецького розробника Logo, який орієнтується на малий бізнес. Функціонал там обмежений, але для МСБ багато і не треба. Така програма буде коштувати менше 50 тис. євро", - уточнив Кифяк.

Існують більш дешеві варіанти програм (Парус, Акцент), але, судячи з відгуків бухгалтерів, вони не можуть стати гідною альтернативою. Деякі користуються програмою "Інфо-підприємство", яку можна встановити безкоштовно бухгалтерію і самостійно адаптувати її під свої завдання або перейти на платну версію тієї ж програми і отримувати повну технічну підтримку, яка включає і адаптацію ПО. Однак ця програма також родом з Росії, що значно знижує її привабливість в світлі останніх подій.

Нарешті, в квітні німецька SAP SE оголосила про активізацію своєї діяльності в Україні в сегменті ERP-рішень для малого та середнього бізнесу. Спільно зі своїм партнером - BDO в Україні (яка адаптувала фінансово-бухгалтерський модуль програми під вітчизняні стандарти), компанія анонсувала вихід на ринок країни нового продукту - локалізованої версії рішення SAP Business One.

Як заявив регіональний директор SAP Business One в країнах Центральної та Східної Європи Крістіан Екс, цей софт буде простіший і швидший у впровадженні, простіший для розуміння і дешевший, ніж ПО для великих компаній, на які до цього часу в Україні орієнтувалися німецькі розробники.

Вартість ліцензії становить 9,9 тис. грн, ліцензія для використання хмарної версії - 450 грн на місяць за одного користувача. За словами президента BDO в Україні Алли Савченко, SAP Business One може зайняти 60% ринку за п'ять років в сегменті ERP для малого та середнього бізнесу в Україні.
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