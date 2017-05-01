В Україні заборонили 1С. Фото: TQM systems.На сьогодні в Україні програмними продуктами "1С: Підприємство" користується близько 300 тис. компаній.Економічні санкції, введені президентом Петром Порошенко, поширюються на відому компанію-постачальника ERP-систем "1С" і ряд інших IT-компаній. Обмежувальні заходи поширюються на російську компанію "1С" і її дочірні підприємства в Україні. Указ набирає чинності з дня його опублікування, повідомляють Патріоти України з посиланням на Вести.Економічні санкції також торкнулися інших постачальників ERP-систем ЗАТ "Галактика Центр", ТОВ "Корпорація" Парус ". Крім того, в список потрапили компанії-розробники програмного забезпечення" ABBYY ", ТОВ" Абі Україна ЛТД ".Зокрема, санкції передбачають блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.Також рішення президента передбачає обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.Компаніям забороняється здійснювати державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави.Фірма "1С" спеціалізується на розробці, дистрибуції та підтримці комп'ютерних програм ділового та домашнього призначення.З розробок "1С" найбільш відомі програми системи "1С: Підприємство", а також продукти для домашніх комп'ютерів і освітньої сфери.Раніше повідомлялося, що Порошенко ввів в дію рішення РНБО про санкції проти 1 228 фіз- і 468 юросіб. Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте і Однокласники. З повним списком юридичних осіб, які потрапили під санкції можна ознайомитися тут.За словами керуючого партнера SBT Systems Ukraine, віце-президента Асоціації "ІТ України" Дмитра Овчаренка, впровадження будь-якої ERP-системи займає як мінімум кілька місяців, а в разі автоматизації великих підприємств - до 1 року. Відповідно, процес міграції також потребує часу. Адже не можна разом зупинити оформлення сотень документів (актів, рахунків, накладних тощо), які видаються щодня. Перехід на нову систему буде тривалим і якийсь час системи (стара і нова) будуть працювати паралельно.До того ж, як розповіли в Бухгалтерському бюро "Стандарт", просування програми "1С" відбулося на державному рівні і її зникнення спричинить в першу чергу збій в роботі ДФС."Практично 80% малого бізнесу використовує 1С. Є аналогічні українські розробки, але вони програють в масштабі застосування. Зате в великому українському бізнесі взагалі немає програм 1С. Тут використовуються закордонні рішення від SAP, Oracle або від Microsoft, IBM або тієї ж Charisma від TotalSoft ", - розповів регіональний менеджер з розвитку компанії TotalSoft Роман Кифяк."А наступним на черзі буде "Парус", так як коріння у них загальне - в Росії", - розповів регіональний менеджер з розвитку компанії TotalSoft Роман Кифяк.Фактично, як розповів Роман Кифяк, є три переваги програм 1С.Перше - вартість. Вона може стартувати від декількох тисяч гривень (версія коробочки, яка вимагає додаткової настройки фахівцями, що коштує великих грошей) і може коливатися від 10 тис. грн до кількох десятків, а то і сотень тисяч гривень (все залежить від масштабу компанії).Друге - швидкі оновлення. ПО швидко оновлюється, так як готувати оновлення продукту починають паралельно з прийняттям змін до українського законодавства. Для цього є штат юристів і бухгалтерів. У інших компаній підготовка оновлень займає приблизно тиждень після прийняття чергового нормативу.Третє - мова. Інтерфейс може бути українською або російською мовою, але в разі необхідності спілкування з розробниками програми доводиться вести англійською, що не всім зручно.До того ж під платформу 1С пишеться багато спеціальних додатків, під конкретні потреби окремих підприємств. Тому і вибір облікової системи (ERP) для підприємства - дуже складне завдання. Адже у кожній галузі є свої особливості: у АПК свої, у страхових або лізингових компаній - свої.ПО повинно бути готове до можливих галузевих змін. І компанія, яка має намір відмовитися від 1С, витратить не один місяць тільки для того, щоб вибрати найбільш підходящий варіант.На думку Кифяка, стратегічні підприємства будуть переходити, швидше за все, на продукти SAP, Oracle або їм подібних. Адже сучасний софт допомагає структурувати роботу підприємства, що позначається на ефективності виробництва. І чим краще софт, тим краще результат.Але заплатити $1 млн за SAP або 50-80 тис. євро (мінімальний пакет Charisma від TotalSoft) може тільки великий або середній бізнес. Для вітчизняного МСБ дорогою може виявитися і українська розробка IT-Enterprise, яка коштує на рівні імпортних аналогів, так як розрахована на середній і великий бізнес."Для малого бізнесу можна порадити турецького розробника Logo, який орієнтується на малий бізнес. Функціонал там обмежений, але для МСБ багато і не треба. Така програма буде коштувати менше 50 тис. євро", - уточнив Кифяк.Існують більш дешеві варіанти програм (Парус, Акцент), але, судячи з відгуків бухгалтерів, вони не можуть стати гідною альтернативою. Деякі користуються програмою "Інфо-підприємство", яку можна встановити безкоштовно бухгалтерію і самостійно адаптувати її під свої завдання або перейти на платну версію тієї ж програми і отримувати повну технічну підтримку, яка включає і адаптацію ПО. Однак ця програма також родом з Росії, що значно знижує її привабливість в світлі останніх подій.Нарешті, в квітні німецька SAP SE оголосила про активізацію своєї діяльності в Україні в сегменті ERP-рішень для малого та середнього бізнесу. Спільно зі своїм партнером - BDO в Україні (яка адаптувала фінансово-бухгалтерський модуль програми під вітчизняні стандарти), компанія анонсувала вихід на ринок країни нового продукту - локалізованої версії рішення SAP Business One.Як заявив регіональний директор SAP Business One в країнах Центральної та Східної Європи Крістіан Екс, цей софт буде простіший і швидший у впровадженні, простіший для розуміння і дешевший, ніж ПО для великих компаній, на які до цього часу в Україні орієнтувалися німецькі розробники.Вартість ліцензії становить 9,9 тис. грн, ліцензія для використання хмарної версії - 450 грн на місяць за одного користувача. За словами президента BDO в Україні Алли Савченко, SAP Business One може зайняти 60% ринку за п'ять років в сегменті ERP для малого та середнього бізнесу в Україні.