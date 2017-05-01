Чернівці святкують День вишиванки (заходи)

Уже традиційно у третій четвер травня українці відзначають День вишиванки ініціатори якого у 2006 році стали студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Наразі свято вийшло за межі України, і об’єднує українство світу. Цьогоріч День вишиванки відзначатимуть у більш ніж 60 країнах, де проживає українська діаспора.
План заходів
9.00 – Акція «Народжені у вишиванках». Передача вишиваночок для новонароджених. Міський пологовий будинок №2, вулиця Рівненська, 8. Загалом акція пройде у понад 20 містах по всій Україні. Загалом передано 140 вишиванок. (За сприяння поштово-логістичної групи «Міст»)
11.00 - Відкриття свята та початок роботи Вуличного етноуніверситету, вулиця Ольги Кобилянської, 5. (За підтримки Чернівецького обласного управління молоді та спорту, Чернівецького обласного управління культури, ресторану «Панська гуральня»)
11.10 – Святкування у лоні зародження акції – на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. вулиця Кафедральна, 2, другий поверх.
12.00 – Виставка «Українська вишиванка - світовий тренд». Обласний краєзнавчий музей. Організатор - Інститут післядипломної освіти.
15.45 - 16.00 - Святкова хода у вишиванках з Соборної площі вулицею Ольги Кобилянськоїдо ресторану "Панська гуральня".
16.00 - Переберія статуї Європи та етнопоказ.
18.30 – Концерт до Всесвітнього дня вишиванки Заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю імені А. Кушніренка. Чернівецька обласна філармонія імені Д. Гнатюка.