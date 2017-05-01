День вуличної музики у Чернівцях (програма)

Участь у музичному святі, яке традиційно відбудеться 20 травня
, візьме понад 80 різноманітних гуртів. Гарний настрій чернівчанам створюватимуть сотні музикантів різного віку і різних стилів, тож кожен матиме змогу обрати дійство, відповідне його власним вподобанням. Музичні представлення відбуватимуться на площах і вулицях міста, працюватиме сім денних, одна нічна та одна рухома сцени.
- Цього вікенду в нашому місті відбудеться чимало цікавих заходів, - сказав Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. - Запрошую городян вийти на вулиці і площі, щоби отримати позитивні емоції, насолодитися справжньою музикою - від фольку до рок-н-ролу і джазу. Це буде вельми масштабне свято, яке варто відвідати кожному.
Офіційне театралізоване відкриття Дня вуличної музики відбудеться о 12.00 на сходах Ратуші. Усі сцени розпочнуть роботу о 13.00 і розважатимуть чернівчан до 22.00. Нічна сцена працюватиме з 23.00 вечора до 06.00 ранку. Локації Дня вуличної музики:
1. Класична сцена - Дворик Ратуші. Виступ сольних виконавців, бардів та струнних квартетів.
2. Фолк-сцена - біля сходів Ратуші. Свою програму представлятимуть вихованці музичних шкіл, фольклорні колективи та народні аматорські оркестри клубних установ міста.
3. Основна сцена - вул. О.Кобилянської (біля Целанівського центру). Виконуватимуться музичні твори у стилях рок, поп-рок, фанк та інді.
4. Акустична сцена - вул. О.Кобилянської (біля Панської гуральні). Акустична музика, реггі, рок, фолк.
5. Молодіжна сцена - Театральна площа. Звучатиме музика для симпатиків репу, хіп-хопу та вуличних танців.
6. Альтернативна сцена - Площа Філармонії. З 19.00 до 21.00 тут можна буде послухати музичні твори у жанрі фанк.
7. Театральна музична сцена - «Костел Пречистого Серця Ісуса». З 20.00 до 22.00 тут буде представлене театралізоване дійство з музичним супроводом.
8. Рухома сцена - музичний тролейбус. Стартує о 14.00 від Резиденції і рухатиметься за маршрутом: Університет - Гравітон - площа Святої Марії - Дріжджзавод - Караван - готель «Буковина» - проспект Незалежності «Мікрорайон» - вул. Комарова (ЗОШ №6) - ДЕПОt - Південно-Кільцева - Ратуша.
На кожній із зупинок буде міні-концерт, поїздку містом тролейбусом з електронною музикою у супроводі популярних ді-джеїв можуть здійснити усі охочі.
9. Нічна сцена - Музей архітектури та побуту під відкритим небом. Дійство триватиме з 23:00 до 06:00. На сцені буде представлена електронна музика різних спрямувань.
У День вуличної музики працюватимуть два ярмарки - «Чернівецький фортель» (вул. О.Кобилянської) та «Колоритна Буковина» (Центральна площа), де майстри хенд-мейду презентуватимуть свої вироби. На Соборній площі проходитиме фестиваль вуличної їжі, де можна буде пригоститися різноманітними гастрономічними новинками.
Денне свято вуличної музики завершиться о 22.00 на площі Театральній цікавим файєр-шоу. Нічне свято розпочнеться о 23.00 в музеї під відкритим небом.