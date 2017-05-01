У Чернівцях вручили пам`ятні нагороди матерям учасників АТО

У день, коли світ відзначав День Матері, буковинські волонтери провели захід «Я вдячний Богові за матір», на якому усіх матерів загиблих учасників АТО нагородили відзнакою «Мама Героя». Дійство вшанування чернівецьких героїв відбулось у приміщенні громадської організації «Добротворець» - об`єднання учасників бойових дій та волонтерів. Саме вони стали ініціаторами проведення такої акції.
- Коли війна чорним горем налетіла на Україну, материнська любов зрівнялася з подвигом. Скільки сліз пролито матерями у цій війні… Низький уклін і наша скорбота матерям, чиї діти загинули в жорстокому вирії страшної війни, - такими словами ведучі звернулися до гостей.
На заході звучали вірші, присвячені мужності та ніжності матерів героїв.
- Задумка виникла приблизно півроку тому. Вирішили на День Матері вшанувати саме матерів загиблих героїв АТО, матерів Небесної сотні та матір волонтера, який загинув. Всього у Чернівцях їх 24. Запрошення воїни розвозили кожній матері додому, - розповіла заступник голови громадської організації Леся Михайлюк.
На свято прийшло 19 матерів, п`ятеро не змогли прийти в силу певних причин. Голова ГО «Добротворець» Вальтер Шеффер пообіцяв привезти заслужені нагороди кожній з них додому чи на роботу.
Матерів вітали квітами, солодощами та надали кожній невелику матеріальну допомогу від самих благодійників.
Вікторія ПОЛІСАН,
студентка 4 курсу кафедри журналістики ЧНУ