На одне вакантне робоче місце претендує 7 буковинців

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по Чернівецькій області на кінець квітня п.р. становила 8,0 тис. осіб і за місяць зменшилася на 2,2%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за квітень п.р. не змінився і на кінець місяця становив 1,4% від кількості населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями до державної служби зайнятості, наприкінці квітня п.р. становила 1187 одиниць, і порівняно з березнем п.р. зменшилася на 11,5% - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці квітня п.р. становило 7 осіб, що на 1 особу більше, ніж на кінець березня п.р.
Середній розмір допомоги по безробіттю в квітні п.р. зменшився на 2,6% і становив 1695,7 грн, що на 47,0% менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (3200 грн).