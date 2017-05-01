Зовнішня торгівля товарами Чернівецької області у І кварталі 2017 року

Обсяг експорту товарів Чернівецької області у І кварталі п.р. становив 28,5 млн.дол. США, імпорту – 26,5 млн.дол. США. Порівняно з І кварталом 2016р. обсяг експорту збільшився на 1,9%, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2,0 млн.дол. США. Про це інформує Головне упроавління статистики Чернівецької області.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,07 (у І кварталі 2016р. – 1,58).
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 71 країни світу.
Питома вага експорту товарів до країн ЄС становила 63,1% від загального обсягу експорту, імпорту з цих країн – 48,6% від загального обсягу імпорту.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії (25,4% від загального обсягу експорту) та Білорусі (10,4%).
Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за рахунок поставок з Туреччини (18,4% від загального обсягу завезених у область товарів), Китаю – (14,8%) та Румунії (14,4%).
Товарна структура експорту у І кварталі п.р. була представлена переважно поставками деревини і виробів з деревини (30,3% від загального обсягу експортованих товарів), текстильних матеріалів та текстильних виробів (16,3%), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання (14,4%) та меблів (11,4%).
У структурі імпорту найбільшу питому вагу складали текстильні матеріали та текстильні вироби (32,1% від загального обсягу імпортованих товарів), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (14,2%) та недорогоцінні метали та вироби з них (13,9%).