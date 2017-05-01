Охорона праці осіб,що працюють за комп’ютером

Всесвітня організація охорони здоров'я ще в 1989 р. в офсетній публікації N 99 (Видеодисплейные терминалы и здоровье пользователей) дійшла висновку, що робота з використанням персональних комп'ютерів (ПЕОМ) супроводжується зоровим і нервово-емоційним напруженням, негативними зрушеннями в кістково-м'язовій системі людини. У всіх розвинених країнах, у тому числі в країнах Європейської спільноти, існують сотні документів, які регламентують вимоги не тільки до комп'ютерів, а й до організації робочих місць з їх використанням. Таким чином, безконтрольне використання комп'ютерної техніки може призвести до негативного впливу на здоров'я користувачів комп'ютерів, особливо дітей.У сучасних умовах важко знайти галузь інтелектуальної праці, де б не використовувалися комп'ютери. Новітній навчальний процес у загальноосвітній та вищій школі також не можна уявити без комп'ютерів. Разом з тим проблеми охорони праці тих, хто працює за комп'ютером, не піддаються активному дослідженню.В Україні прийняті відповідні нормативно-правові акти щодо охорони праці тих, хто працює за комп'ютером. До них належать «Державні санітарні правила і норми роботи з-візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН3.3.2.007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин», затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України 10 грудня 1998 р. № 7, та «Правила охорони праці під час експлуатації електррнно-обчислювальних машин», затверджені Наказом Держнаглядохо¬рон-праці № 21 від 10.02.99 р. У цих нормативно-правових актах передбачені вимоги до працюючих, виробничих приміщень для експлуатації ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, до параметрів виробничого середовища приміщень з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, до обладнання робочих місць та вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі на комп'ютері.Перш за все, зазначені правила передбачають, що особи, які працюють з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ, підлягають обов'язковим медичним оглядам: попереднім — при влаштуванні на роботу та періодичним — протягом трудової діяльності, відповідно до Наказу МОЗ України № 45 від 31.03.94р. Періодичні медичні огляди мають проводитися раз на два роки комісією в складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. Основними критеріями оцінки придатності до роботи з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ мають бути показники стану органів зору: гострота зору, показники рефракції; акомодації, стану бінокулярного апарату ока тощо. При цьому необхідно враховувати також стан організму в цілому. Кожні два роки жінки, що працюють з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ, обов'язково оглядаються лікарем акушером-гінекологом. У цих Правилах передбачено й протипоказання для роботи за комп'ютерами. Це усі хронічні форми психічних захворювань, ендокринні захворювання, тяжкий ступінь бронхіальної системи, порушення менструальної функції, що супроводжується матковими кровотечами, гіпертонічна хвороба III стадії та інші захворювання.Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або персональною ЕОМ, має бути не меншою 6 м2, а обсяг — не менше 20м3. Робоче сидіння користувача повинно бути підйомно-поворотним, таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки, за відстанню спинки до переднього краю сидіння, висотою підлокітників.Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1674 були внесені зміни до Постанови № 1290 від 17 листопада 1997 р. Відповідно до цих змін позиція 43 щодо операторів електронно-обчислювальних машин була вилучена, а позицію 58 викладено у такій редакції: працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, мають право на додаткову відпустку строком чотири календарні дні. Державна судова адміністрація України у Листі від 15.04.2005 р. № 13-2240/05 теж роз'яснила, що правом на додаткову відпустку користуються всі працівники виробництв, цехів незалежно від назви професії, посади, яку вони займають, якщо ці виробництва зазначені без переліку конкретних професій і посад.У позиції 58 Списку не йдеться про «постійну зайнятість», а тому працівникам, які працюють за комп'ютером відповідно до «Порядку застосування списку...» зараховуються дні, коли працівник був фактично зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для цієї категорії працівників.Для підвищення гарантій реалізації права на цю додаткову відпустку слід визначити перелік таких посад та умови надання відпустки у додатку до колективного договору.Аксенія АДАМЧУКв. о. начальника Головного територіальногоуправління юстиції у Чернівецькій області