Як звітують з єдиного внеску підприємці – загальносистемними без найманих працівників

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що пунктом 4 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є фізичні особи підприємці, в тому числі фізичні особи підприємці – платники єдиного податку.
Форми та строки подання звітності передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями (далі – Порядок №435).
Згідно з п. 2 розділу ІІІ Порядку №435 фізичні особи підприємці, зокрема, які застосовують загальну систему оподаткування без використання праці найманих працівників, формують та подають Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.
Звітним періодом є календарний рік.
Звіт подається за формою згідно з таблицею 1 додатка 5 до Порядку №435 із зазначенням типу форми «початкова».
Частиною четвертою ст. 4 Закону №2464 встановлено, що фізичні особи підприємці, у тому числі фізичні особи підприємці – платники єдиного податку, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Звіт зазначеними особами не подається.
При самостійному визначенні бази нарахування Звіт подається на загальних підставах.