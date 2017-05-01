Цьогоріч чернівецькі платники сплатили більше 8-ми мільйонів податкових боргів

На обліку в Чернівецькій ОДПІ перебувають 31522 платники податків – юридичні та фізичні особи – підприємці. Більшість із них – чесно виконують свій громадянський обов’язок. Проте є й такі, які маневрують у різний спосіб, намагаючись обійти законодавство, не сплачуючи податки до бюджету взагалі або ж сплачуючи їх несвоєчасно. І тоді такі платники потрапляють до категорії «податкових боржників» - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Станом на 01 травня 2017 року 88 боржників винні державі значні суми податків та зборів.
В результаті роботи з керівниками підприємств – боржників юридичних осіб всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями та після застосування до них заходів стягнення протягом 4 місяців цього року до зведеного бюджету надійшло 8,1 млн. грн. податкового боргу (у т.ч. до держбюджету – 3,2 млн. грн., до місцевої казни – 4,9 млн. грн.).
Безперечно, фабула виникнення податкових боргів у кожного суб’єкта господарювання – своя, особлива. Однак, важливо глибоко усвідомити прописну істину: платежі до бюджету – не повинність, а конституційний обов’язок кожного платника податків!