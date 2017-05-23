23 травня о 11:00

День вишиванки у Чернівцях
План заходів
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
у приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості (вул. Воробкевича, 37) відбудеться ярмарок вакансій. 21 роботодавець міста та області пропонуватимуть близько 300 вакансій.
в обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня науки.
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг начальника управління освіти міської ради Сергія Мартинюка щодо роботи дитячих навчальних закладів міста в літній період. В брифінгу також візьмуть участь керівники дитячих установ,батьки.
біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях.
Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.
в Літньому театрі Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться обласний конкурс юних інспекторів руху. У заході візьмуть участь команди ЮІР загальноосвітніх навчальних закладів – переможці міських і районних конкурсів.
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
в Червоній залі (центральний корпус ЧНУ) відбудеться форум: "Державні закупівлі. PROZORRO" .
Спікерами будуть Проданюк Микола та Бабінська Надія, тож запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих не тільки відвідати цікаву лекцію, але й відкрити нові важелі ефективного контролю за державною владою.
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.