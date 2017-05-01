Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І кварталі 2017 року

Обсяг експорту послуг підприємствами Чернівецької області у І кварталі п.р. становив 5629,2 тис.дол. США, імпорту – 459,8 тис.дол. США. Порівняно з І кварталом 2016р. експорт скоротився на 20,3%, імпорт збільшився на 26,4%. Позитивне сальдо становило 5169,4 тис.дол. (у І кварталі 2016р. –
6699,6 тис.дол.) - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами з 53 країн світу.
До країн ЄС експорт послуг становив 52,3% від загального обсягу експорту, імпорт послуг з цих країн – 33,6% від загального обсягу імпорту.
Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Індії (31,6% від загального обсягу експорту), Румунії (25,1%) та Нідерландів (12,6%).
Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг з країн ЄС.