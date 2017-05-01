Парламентський комітет підтримав законопроект 5711 про зниження штрафів для роботодавців

Про це повідомила ініціатор закону 5711 народний депутат, голова Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан.
За її словами, проект важко розглядався у профільному комітеті. Зокрема, категорично проти зниження штрафів для роботодавців виступав депутат від «Народного фронту» Олександр Дроздик та представник Мінсоцполітики. Однак завдяки підтримці голови Комітету Людмили Денісової та окремих депутатів документ вдалося схвалити. Наступний крок – розгляд закону в сесійній залі.
«Разом з десятками і сотнями тисяч наших громадян закликаю якнайшвидше розглянути цей закон. Сьогодні для роботодавців діють драконівські штрафи в 96 000 – 320 000 грн. Для підприємців – це «смертна кара», щоб заплатити такий штраф, багатьом з них потрібно продати житло, авто, цінні речі. Про який розвиток економіки можна говорити за таких умов?», – зазначила Оксана Продан.
Нагадаємо, закон 5711 підтримали міські ради, громадські організації, підприємницькі асоціації по всій Україні. Всього надійшло понад 40 колективних звернень – від Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Кропивницької, Охтирської міських рад. Також від Федерації роботодавців України, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та багатьох інших.
Ключові положення закону 5711:
- вилучення з Кодексу законів про працю неймовірних штрафів для підприємців в 320 тис. грн.;
- приведення штрафів за порушення законодавства про працю у відповідність з іншими адміністративними правопорушеннями. Зокрема, за самовільне користування надрами, незаконну вирубку лісів та ін.;
- відміна «податку на повітря» – обов’язкової сплати мінімального страхового внеску підприємцями на загальній системі оподаткування за періоди, коли вони не отримували доходи;
- відміна відповідальності за невчасне подання звіту, якщо це не призвело до втрати бюджетів різних рівнів чи Пенсійного фонду України;
- відміна штрафів за недопуск до незаконної перевірки.
Всеукраїнське об'єднання малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» було створене організаторами Податкового майдану у 2010 році, об'єднує 63 громадських об'єднання підприємців та охоплює понад 100 000 підприємців зі всієї України. Основним завданням ГО «ФОРТЕЦЯ» є створення умов для ведення підприємництва в Україні, демонополізація економіки та забезпечення рівної конкуренції.