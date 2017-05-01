Сьогодні у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулась зустріч зі студентами юридичного факультету та факультету журналістики у рамках кампанії «Студенти проти корупції», яку реалізовує Національне антикорупційне бюро України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні.
Метою кампанії є інформаційно-просвітницька діяльність серед студентства, як однієї із найбільш активних частин громадянського суспільства щодо антикорупційної реформи та системи роботи Національного антикорупційного бюро України. Для старту програми було обрано Західний регіон завдяки його лідерським позиціям в підтримці антикорупційної реформи та готовності до участі в її реалізації.
«Подібні зустрічі зі студентами та активними громадянами дають нам змогу розповісти про те, чим займається, яких результатів досягає та з якими викликами стикається Національне антикорупційне бюро на шляху боротьби з топ-корупцією в Україні. Два роки тому було отримано Указ про створення Бюро. Сьогодні (у рекордно короткі строки у порівнянні з антикорупційними відомствами інших держав) – маємо справжню команду, низку резонансних розслідувань, понад півсотні справ у судах, понад 100 млн грн повернутих на рахунки держпідприємств коштів без механізму конфіскації. Усього цього нам вдалося досягти в тому числі й завдяки підтримці громадянського суспільства. Впевнений лише спільними зусиллями ми зможемо подолати корупцію в Україні», – зазначив заступник Директора НАБУ Анатолій Новак.
«Проведення антикорупційної реформи було одним із головних запитів Революції Гідності. Через три роки можемо говорити про перші досягнення та виклики, з якими ми зіштовхнулися. За цей час були створені нові антикорупційні органи, які повинні очолити боротьбу із корупцією. З’явилися важливі антикорупційні інструменти. Зокрема, у 2016 була запущена система електронного декларування, що вважається одним із найбільших досягнень минулого року. Однак, рух вперед породжує опір та нові виклики. Один з них – зберегти довіру співгромадян до цієї реформи. А довіра не може з’явитися без адекватного інформування про свою роботу» – говорить Вікторія Козаченко, спеціаліст з інституційного розвитку Проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору» ПРООН.
Студенти мали можливість ознайомитися з «Буднями НАБУ». Відповідна фотовиставка ілюструє особливості роботи спецпідрозділів та оперативних служб Бюро, спеціалізоване обладнання, а також роботу детективів. Працівники НАБУ – молоді, розумні хлопці та дівчата, що творять нову державу, борються з топ-корупцією, розслідують складні корупційні схеми, затримують злочинців. У них немає надприродних здібностей, лише знання, чесність, сила, відданість справі та велике бажання жити в країні без корупції. Кожен може стати частиною цієї команди.
В рамках кампанії «Студенти проти корупції» будуть проведені зустрічі зі студентами у 13 вищих навчальних закладах у таких містах: Рівне, Вінниця, Івано-Франківськ, Ужгород, Луцьк, Львів, Чернівці, Одеса, Київ.
Важливо знати
Національне антикорупційне бюро – єдиний правоохоронний орган, створений з нуля в незалежній Україні. Його завдання – очищення вищих ешелонів влади від корупції. Серед обов’язків НАБУ – розслідування кримінальних корупційних правопорушень, вчинених вищими високопосадовцями або якщо предмет злочину перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, що наразі складає понад 800 тисяч гривень.
За перший рік роботи детективів НАБУ вдалося повернути державі 116 мільйонів гривень, запобігти розкраданню більш ніж півмільярда гривень, ліквідувати декілька масштабних корупційних схем. У рамках розслідувань накладено арешт на понад 601 млн грн, 80 млн дол. США, більш ніж 7 млн євро, а також велику кількість рухомого та нерухомого майна. Станом на початок березня 2017 року до суду було скеровано 52 справи, 12 обвинувальних вироків набули законної сили.
Наразі детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють розслідування у 272 кримінальних провадженнях, сукупний розмір збитків державі, завданих кримінальними правопорушеннями, становить 83 млрд грн. Ця сума перевищує граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України на 2017 рік.
Проте подальша успішна робота НАБУ потребує невідкладних законодавчих змін. На сьогодні важливим кроком є створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду. Без цієї інституції, справи, які розслідує НАБУ, ризикують «зав’язнути» у судах і, відповідно, усі зусилля правоохоронних органів у боротьбі з корупцією можуть бути зведені до нуля. Також Національне антикорупційне бюро України має отримати право на самостійне прослуховування каналів зв’язку. Наразі НАБУ здійснює прослуховування за допомогою ресурсів Служби безпеки України, що суттєво обмежує оперативність роботи. З іншими законодавчими ініціативами можна ознайомитися на офіційному сайті Бюро.
Кампанія «Студенти проти корупції» організована Національним антикорупційним бюро України спільно з Проектом «Прозорість і доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН в Україні.
Проект ПРООН здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.