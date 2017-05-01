Ярмарок вакансій в ЧНУ (фото)

Днями у Чернівецькому національному університеті відбувся п`ятий «Ярмарок вакансій».
Це спеціалізований захід, де роботодавці презентують свої компанії, наявні вакансії, програми стажувань або молодіжні програми набору.
На ярмарку було представлено багато вакансій. Міжнародна мережа жіночих фітнес-клубів FitCurves пропонувала спробувати себе у якості тренера. Це офіційне працевлаштування, стабільна, перспективна та безпечна робота і, звичайно, можливість кар’єрного росту та розширення спеціалізації в компанії.
«Bacara café» формує ініціативну команду, пропонуючи вакансії менеджера з продажу, Інтернет-маркетолога та адміністратора виробництва. До кожної з них є певні вимоги.
Відомий фастфуд «OZZY» запрошує на роботу кухарів, касирів та працівників зали (прибиральницю). Заробітна плата на початкових етапах - від чотирьох тисяч гривень. Є робота для студентів, яких заохочують гнучким графіком та подальшим кар`єрним ростом.
Молодим студенткам пропонували вакансію консультанта з краси у всесвітньо відомій косметичній компанії «AVON». «Можливість стати лідером у бізнесі з компанією та отримати автомобіль - ось що потрібно справжній красивій та незалежній жінці», - сказав роботодавець.
Свої вакансії пропонувало чимало різних закладів: паб «Гойра», ресторан «Панська гуральня» та розважальний клуб «Бартка», готельно-ресторанний комплекс «Allure Inn», готель «Буковина» та багато інших організацій.
Кожен, хто вподобав собі ту чи іншу роботу, міг заповнити анкету та залишити її роботодавцю для прийняття рішення.
Такі заходи допомагають студентам визначитись із майбутньою професією.
Анастасія РОМАНОВСЬКА,
студентка 4 курсу
кафедри журналістики ЧНУ