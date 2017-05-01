В Чернівецькій ОДА відбулась зустріч із батьками прийомних дітей

З нагоди Міжнародного Дня сім’ї у приміщенні Чернівецької обласної адміністрації відбулась зустріч керівництва ОДА з прийомними батьками та батьками-вихователями Чернівецької області.
У прес-конференції взяли участь батьки 20-ти сімей, які виховують прийомних дітей, керівництво служби у справах дітей облдержадміністрації та районних служб, а також представники Департаментів соціального захисту населення та освіти і науки та представники Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
Організатори зустрічі продемонстрували соціальний ролик про роль сім’ї для дитини та подякували всім присутнім батькам за те, що вони змогли дати любов тим дітям, які цього потребують. Перший заступник голови обласної ради Мельничук Віталій Кузьмич зазначив:
«Найякісніше та найважливіше – це мати бажання один одному допомагати».
Зустріч була проведена у форматі круглого столу, де учасники обговорили здобутки та проблеми таких сімей, те, які можливості для подальшого розвитку вони мають та проблеми, з якими зіштовхуються члени таких сімей. Крім цього, батьки мали змогу висловитися та поставити запитання представникам влади. Мати прийомного хлопчика із Вижницького району Стратій Світлана Дмитрівна стверджує, що ніяких проблем із дитиною у неї не було. «Хлопчик пройшов процес соціалізації та добре почуває себе у суспільстві», - каже жінка.
Крім цього, у зв’язку із стрімким розвитком кіберзлочинності на зустрічі був присутній керівник сектору ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області. Він попередив про небезпеки, з якими можуть зіштовхнутися сучасні сім’ї, а також батькам вручили пам’ятки, спеціально розроблені службою у справах дітей, яка містить рекомендації батькам для забезпечення безпеки їхніх дітей в мережі Інтернет.
«Для розуміння негативних тенденцій, які мають місце у підлітковому середовищі, можна сказати, що загалом стан криміногенної ситуації покращився порівняно із минулим роком, адже кількість вчинених кримінальних правопорушень дітьми сьогодні менша на 20 %», - зазначив представник правоохоронних органів.
Наприкінці зустрічі всіх батьків нагородили цінними подарунками та подякували кожному, хто проявив любов та відповідальність по відношенню до тих, хто цього потребує.
Вікторія Полісан
студентка 4 курсу
кафедри журналістики ЧНУ