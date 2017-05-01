У Чернівцях перекриють рух транспорту

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку під час проведення Півмарафону Cross Hill 2017, 21.05.2017р. з 08.00 до 13.00 буде заборонено стоянку, а також повністю перекрито рух транспортних засобів за маршрутом забігу:
на площі Соборній, вул. Героїв Майдану на ділянці від площі Соборної до Проспекту Незалежності,
Проспекту Незалежності на ділянці від вул. Героїв Майдану до вул. Небесної Сотні (парна сторона),
вул. Небесної Сотні на ділянці від Проспекту Незалежності до вул. О. Щербанюка,
вул. Ю. Федьковича (парк ім. Т. Шевченка), вул. О. Гузар на ділянці від вул. К. Стеценка до вул. Головної,
вул. Садовій на ділянці від вул. Головної до вул. Братів Руснаків,
вул. Братів Руснаків на ділянці від вул. Садової до вул. М. Кордуби,
вул. М. Кордуби, вул. М. Бахрушина на ділянці від вул. Т. Шевченка до вул. О. Поповича,
вул. О. Поповича, вул. Кафедральній на ділянці від вул. Головної до площі Соборної,
площі Соборної по колу від вул. Гакмана до вул. Героїв Майдану.
Про це повідомляє прес-служба міської ради.