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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:09
17 травня

В область надійшло 45 млн. грн. на продовження реконструкції будівель Чернівецького обласного перинатального центру

17:35
17 травня

В Чернівецькій ОДА відбулась зустріч із батьками прийомних дітей

17:31
17 травня

Відпочинок за рахунок підприємства оподатковується

15:55
17 травня

Чернівецька місцева прокуратура захищає інтереси територіальної громади міста

14:21
17 травня

У Чернівцях перекриють рух транспорту

12:52
17 травня

Виправляємо помилки: штрафні санкції

12:52
17 травня

Підприємці можуть вести Книгу обліку доходів в електронному вигляді

12:50
17 травня

«Що винен – віддати повинен»

12:44
17 травня

На Буковині викрито місце, де накопичувалися тютюнові вироби

12:43
17 травня

В області триває контроль за роботою автоперевізників краю усіх форм власності

12:41
17 травня

Ситуацію із виплатою заробітної плати в області у Держпраці моніторять щоденно

14:07
16 травня

Туристична привабливість Чернівців зросла на третину

14:06
16 травня

Торгуєте побутовою технікою – подбайте про РРО

14:05
16 травня

Як в «Електронному кабінеті» отримати довідку про доходи

13:55
16 травня

День вишиванки у Чернівцях (план заходів)

12:29
16 травня

Представництво ЄС проведе у м. Чернівці «Ярмарок вакансій»

12:15
16 травня

Службове розслідування виявило фальсифікацію медичної документації в пологовому будинку№1 м. Чернівців

11:46
16 травня

Три школи Чернівецької області виграли спортивний майданчик

11:36
16 травня

Перша громадська велоремонтна станція з’явиться у Чернівцях

11:20
16 травня

Вночі у Кіцманському районі зіткнулися два автомобіля під керуванням нетверезих водіїв

14:05
15 травня

Спрощено доступ до професії приватного виконавця

14:02
15 травня

Прокуратура вимагає усунення порушень в установах виконання покарань Чернівецької області

14:00
15 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

13:59
15 травня

Туристичний збір: платники та ставки податку

11:31
15 травня

Чернівецькі школярі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу “Сузір’я” “Космічні фантазії”

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
17 травня о 18.00
в ресторані «Winston Hall» ( вул. Комарова, 28В) відбудеться благодійна вечірка приурочена до 10-річної діяльності Фонду.
В програмі вечора:
17 травня о 18.00
у приміщенні Центрального палацу культури (площа Театральна,3 великий зал) відбудуться громадські слухання щодо електронних петицій про спорудження скульптурної композиції «Хрест Пієта» та демонтажу Хреста на площі Центральній.
Ініціатором громадських слухань виступає Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
18 травня з 9.00
День вишиванки у Чернівцях
План заходів
18 травня з 10.00 до 16.00
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
18 травня з 10.00 до 13.00
у приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості (вул. Воробкевича, 37) відбудеться ярмарок вакансій. 21 роботодавець міста та області пропонуватимуть близько 300 вакансій.
18 травня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня науки.
18 травня о 12.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг начальника управління освіти міської ради Сергія Мартинюка щодо роботи дитячих навчальних закладів міста в літній період. В брифінгу також візьмуть участь керівники дитячих установ,батьки.
18 травня о 18:30
біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях.
Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
19 травня о 20.00
19 травня о 20.00
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Підприємці можуть вести Книгу обліку доходів в електронному вигляді

Вчора, 12:52 / Коментарів: 0
Відповідно до вимог ст. 296 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) книгу обліку доходів ведуть платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи. Форму книги обліку доходів (далі – Книга) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 “Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення”.

Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або в електронному вигляді.

У разі обрання платником податку ведення Книги в паперовому вигляді:
- платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;

- книга прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою;

- записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від'ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку;

- у разі реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

У разі обрання платником податку ведення Книги в електронній формі:

- платник податку зобов'язаний отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів, включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді, посилені сертифікати відкритих ключів; укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом за основним місцем обліку; сформувати та надіслати до такого контролюючого органу заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, використовуючи такий електронний сервіс;

- контролюючий орган за основним місцем обліку реєструє заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі в реєстрі поданих заяв та протягом 3 робочих днів формує і надсилає платнику податку повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації;

- після отримання платником податку повідомлення про реєстрацію Книги така особа здійснює операції з її ведення згідно з цим Порядком. Внесення даних за підсумками робочого дня здійснюється щоденно, але не пізніше наступного календарного дня;

- у Книзі в електронному вигляді допускаються виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від'ємне або позитивне значення.

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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