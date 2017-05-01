Сигарети та текстиль затримали за добу прикордонники на Буковині

Посилені заходи з протидії протиправній діяльності у прикордонних районах Буковини приносять свої результати. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, лише за минулу добу на ділянці Чернівецького прикордонного загону правоохоронцями у трьох випадках було затримано близько 30 ящиків із сигаретами та пакунки із одягом, які планували переправити через кордон.
Зокрема, вчора по обіді спільною міжвідомчою групою з числа оперативних працівників Західного регіонального управління, прикордонників Чернівецького загону та представників СБУ неподалік кордону з Румунією було виявлено 18 пакунків із контрафактними сигаретами. Тютюнові вироби знаходилися на околиці села Багринівка Глибоцького району в приватному помешканні та були підготовлені до подальшої переправи через кордон. Обшук проводився за наявності дозволу та за попередньою згодою власника даного приміщення.
Наразі правоохоронцями вивчаються всі обставини правопорушення. Власнику загрожує відповідальність за статтею кримінального кодексу – «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Того ж дня, спробу незаконного переміщення сигарет до Румунії припинили прикордонники відділу «Селятин». Перевіряючи оперативну інформацію про можливу протиправну діяльність, прикордонний наряд помітив групу осіб із пакунками на плечах, які рухалися в бік кордону з Румунією. Правоохоронці спробували затримати порушників, проте, зважаючи на значну відстань, останні покидали свої ноші та вдалися до втечі. Згодом на місці події було виявлено 12 ящиків із сигаретами марки «Марбле». Пошуки порушників наразі тривають.
А вже близько півночі чергову спробу переміщення товарів через кордон припинили прикордонники відділу «Подвір’ївка». Під час патрулювання території, прикордонний наряд помітив автомобіль, який під’їхав до кордону з Молдовою. З нього вийшло кілька осіб, які несли пакунки та рухатися в сторону кордону. Помітивши прикордонний наряд, порушники, звільнившись від товару, вдалися до втечі.
Як пізніше з’ясувалося у пакунках знаходилися товари легкої промисловості, а саме різноманітний одяг. Триває пошук власників покинутого текстилю.