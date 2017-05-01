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Новини
18:09
17 травня

В область надійшло 45 млн. грн. на продовження реконструкції будівель Чернівецького обласного перинатального центру

17:35
17 травня

В Чернівецькій ОДА відбулась зустріч із батьками прийомних дітей

17:31
17 травня

Відпочинок за рахунок підприємства оподатковується

15:55
17 травня

Чернівецька місцева прокуратура захищає інтереси територіальної громади міста

14:21
17 травня

У Чернівцях перекриють рух транспорту

12:52
17 травня

Виправляємо помилки: штрафні санкції

12:52
17 травня

Підприємці можуть вести Книгу обліку доходів в електронному вигляді

12:50
17 травня

«Що винен – віддати повинен»

12:44
17 травня

На Буковині викрито місце, де накопичувалися тютюнові вироби

12:43
17 травня

В області триває контроль за роботою автоперевізників краю усіх форм власності

12:41
17 травня

Ситуацію із виплатою заробітної плати в області у Держпраці моніторять щоденно

14:07
16 травня

Туристична привабливість Чернівців зросла на третину

14:06
16 травня

Торгуєте побутовою технікою – подбайте про РРО

14:05
16 травня

Як в «Електронному кабінеті» отримати довідку про доходи

13:55
16 травня

День вишиванки у Чернівцях (план заходів)

12:29
16 травня

Представництво ЄС проведе у м. Чернівці «Ярмарок вакансій»

12:15
16 травня

Службове розслідування виявило фальсифікацію медичної документації в пологовому будинку№1 м. Чернівців

11:46
16 травня

Три школи Чернівецької області виграли спортивний майданчик

11:36
16 травня

Перша громадська велоремонтна станція з’явиться у Чернівцях

11:20
16 травня

Вночі у Кіцманському районі зіткнулися два автомобіля під керуванням нетверезих водіїв

14:05
15 травня

Спрощено доступ до професії приватного виконавця

14:02
15 травня

Прокуратура вимагає усунення порушень в установах виконання покарань Чернівецької області

14:00
15 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

13:59
15 травня

Туристичний збір: платники та ставки податку

11:31
15 травня

Чернівецькі школярі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу “Сузір’я” “Космічні фантазії”

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
17 травня о 18.00
в ресторані «Winston Hall» ( вул. Комарова, 28В) відбудеться благодійна вечірка приурочена до 10-річної діяльності Фонду.
В програмі вечора:
17 травня о 18.00
у приміщенні Центрального палацу культури (площа Театральна,3 великий зал) відбудуться громадські слухання щодо електронних петицій про спорудження скульптурної композиції «Хрест Пієта» та демонтажу Хреста на площі Центральній.
Ініціатором громадських слухань виступає Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
18 травня з 9.00
День вишиванки у Чернівцях
План заходів
18 травня з 10.00 до 16.00
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
18 травня з 10.00 до 13.00
у приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості (вул. Воробкевича, 37) відбудеться ярмарок вакансій. 21 роботодавець міста та області пропонуватимуть близько 300 вакансій.
18 травня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня науки.
18 травня о 12.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг начальника управління освіти міської ради Сергія Мартинюка щодо роботи дитячих навчальних закладів міста в літній період. В брифінгу також візьмуть участь керівники дитячих установ,батьки.
18 травня о 18:30
біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях.
Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
19 травня о 20.00
19 травня о 20.00
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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На Буковині викрито місце, де накопичувалися тютюнові вироби

Вчора, 12:44 / Коментарів: 0
На Буковині продовжуються заходи по недопущенню переміщення товарів через кордон в рамках проведення спільної спеціальної операції «Кордон-2017».

Робота у цьому напрямку проходить комлексно, як усіма можливими силами прикордонного відомства, так і у взаємодії з іншими правоохоронними органами.

Так, у ході реалізації інформації співробітників оперативних підрозділів Західного регіонального управління прикордонного відомства, прикордонниками Чернівецького загону спільно з представниками СБУ було викрито місце накопичення сигарет на околиці села Багринівка Глибоцького району.

Воно було облаштоване в приватному помешканні громадянина України на відстані близько 1 км від лінії кордону. Всього під час обшуку, який проводився за наявності дозволу та за попередньою згодою власника даного приміщення, виявлено майже 20 ящиків тютюнових виробів без акцизних марок.

Наразі правоохоронцями вивчаються всі обставини правопорушення. По даному факту поінформовано представників ДФС.
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