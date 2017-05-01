На Буковині викрито місце, де накопичувалися тютюнові вироби

Що, Де, Коли

в ресторані «Winston Hall» ( вул. Комарова, 28В) відбудеться благодійна вечірка приурочена до 10-річної діяльності Фонду.

В програмі вечора:

у приміщенні Центрального палацу культури (площа Театральна,3 великий зал) відбудуться громадські слухання щодо електронних петицій про спорудження скульптурної композиції «Хрест Пієта» та демонтажу Хреста на площі Центральній.

Ініціатором громадських слухань виступає Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.



День вишиванки у Чернівцях

План заходів

у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації) . Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).

у приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості (вул. Воробкевича, 37) відбудеться ярмарок вакансій . 21 роботодавець міста та області пропонуватимуть близько 300 вакансій.

в обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня науки.

в каб.202 міської ради відбудеться брифінг начальника управління освіти міської ради Сергія Мартинюка щодо роботи дитячих навчальних закладів міста в літній період. В брифінгу також візьмуть участь керівники дитячих установ,батьки.

біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях.

Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.

У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці ».