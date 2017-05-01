Ситуацію із виплатою заробітної плати в області у Держпраці моніторять щоденно

З метою моніторингу ситуації з виплатою мінімальної заробітної плати, що з 1 січня 2017 року складає суму у 3 200 гривень та оперативного реагування на скарги громадян щодо порушення керівниками підприємств, установ, організацій Буковини їхніх трудових прав, в Управління Держпраці у Чернівецькій області проводиться щоденний аналіз звернень громадян.
Станом на початок травня, до Управління Держпраці надійшло 38 звернень громадян щодо недотримання розміру мінімальної заробітної плати, із них через Урядовий контактний центр - 36.
Фахівцями Держпраці вже розглянуто 33 звернення. П’ять звернень, які надійшли від громадян анонімно, залишено без реагування.
За результатами розгляду звернень буковинцям надано 24 роз’яснення, по дев’яти зверненнях проведено перевірки. Порушень щодо дотримання мінімальної заробітної плати не виявлено.
Фахівцями Держпраці також проводиться щотижневий моніторинг результатів перевірок з питань дотримання законодавства про працю у частині виявлення порушень щодо недотримання мінімального розміру заробітної плати та інших мінімальних гарантій з оплати праці, скорочення працівників та переведення їх на скорочену тривалість робочого часу - в розрізі суб’єктів господарювання за формами власності та сферами діяльності.
На виконання вимог приписів головних державних інспекторів відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Чернівецькій області, з початку 2017 року працівникам підприємств, установ, організацій донараховано 1 646,9 тисячі гривень, з них: індексації заробітної плати - 523,3 тисячі гривень, компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати - 3,5 тисячі гривень, компенсації за невикористану відпустку - 45,9 тисячі гривень, донарахування зарплати за роботу в святкові дні, за роботу в надурочний і нічний час, тощо – 1 074,2 тисячі гривень.