Буковинець, який спалив викрадене авто отримав майже 5,6 років ув'язнення

Буковинець, який незаконно заволодів транспортним засобом, а потім підпалив його, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі - повідомляє
прес-служба прокуратури Чернівецької області.
5,6 років позбавлення волі – таку міру покарання призначив Новоселицький районний суд 19-річному жителю с. Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області, за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289(незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством), ч.2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу).
Державне обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні підтримував керівник Сторожинецької місцевої прокуратури.
Доведено, що 16.12.2016 обвинувачений маючи прямий умисел на заволодіння транспортним засобом, знаходячись на пасажирському сидінні позаду водія в салоні автомобіля марки «Daewoo Nexia», який був припаркований біля Сторожинецького коледжу Університету «Україна», почав душити власника транспортного засобу, а також наніс йому ряд ударів кулаком, від чого останній втратив свідомість. Продовжуючи свій злочинний умисел, зловмисник виштовхав водія з автомобіля, заволодів вказаним транспортним засобом та зник у невідомому напрямку.
18.12.2016 правопорушник вирішив знищити викрадений транспортний засіб, спричинивши умисне замкнення електропроводки в моторному відсіку та запустивши двигун, внаслідок чого автомобіль згорів. Таким чином, обвинувачений завдав потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму понад 100 тисяч гривень.
Під час судового розгляду державним обвинувачем надано суду переконливі докази винуватості останнього, у зв’язку з чим, судом винесено обвинувальний вирок.