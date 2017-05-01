Чому хлопець з Давидівців повісився? Чи може його повісили?

Юнак, якого знайшли повішеним у селі Давидівці на Буковині, проживав у повноцінній сім’ї, в якій було троє дітей.
Він був середньою дитиною та мав старшого брата й молодшу сестру. Крім того, одна з бабусь загиблого багато років перебувала на заробітках в Італії, повідомив кореспонденту molbuk.ua сільський голова села Давидівці Михайло ПРУНЧАК.
- Родина в них хороша. Діти всі привітні були. Завжди віталися, зокрема й він. Коли я проходив повз, завжди окликався до мене: "Добрий день, дядь Міша!". Тому в усіх нас викликає подив і шок, як таке могло трапитися, - розповідає М. Прунчак.
За словами пана Михайла, у селі ходять найрізноматнітніші думки - від участь в "групах смерті" у соцмережах і до того, що він став жертвою учасника іншої смертельної гри. В ній учасники грають у карти на... власне життя. Той, хто програв, повинен накласти на себе руки або знайти собі жертву, яку доведе до самогубства.
Похорон хлопця був запланований на сьогодні сьогодні, 16 травня. Рідні чекають на приїзд бабусі з-за кордону.
Раніше повідомлялося, що у селі на Буковині жителі знайшли повішеним школяра.
У поліції заперечили, що юнак міг бути причетним до участі у "смертельних іграх" у соцмережах.