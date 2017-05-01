Бюрократи всіх часів єднайтеся!

в сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 13-а позачергова сесія обласної ради VIІ скликання.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольги Басараб та начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Володимира Трепка щодо реалізації заходів з підготовки об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. та стану розрахунків за спожиті енергоносії.
в ресторані «Winston Hall» ( вул. Комарова, 28В) відбудеться благодійна вечірка приурочена до 10-річної діяльності Фонду.
В програмі вечора:
День вишиванки у Чернівцях
План заходів
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
у приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості (вул. Воробкевича, 37) відбудеться ярмарок вакансій. 21 роботодавець міста та області пропонуватимуть близько 300 вакансій.
в обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня науки.
біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях.
Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.