"Батьківщина" перешкоджає очищенню Чернівецької міськради від "регіоналів", - Максим Бурбак

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольги Басараб та начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Володимира Трепка щодо реалізації заходів з підготовки об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. та стану розрахунків за спожиті енергоносії.
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях. Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
"Батьківщина" перешкоджає очищенню Чернівецької міськради від "регіоналів", - Максим Бурбак
Вчора, 16:30 / Коментарів: 0
Спільними зусиллями зупинемо реванш регіоналів Фірташа в стінах Чернівецької міськради
Представники фракції "Батьківщина" в парламентському Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування гальмують розгляд питання про перевибори Чернівецької міської ради.
Про це під час брифінгу в парламенті заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
"Прикро, що голова профільного комітету від "Батьківщини" гальмує розгляд цього питання. Бачимо, що він таким чином відстоює союз "Батьківщини" з колишніми "регіоналами" в Чернівецькій міській раді і виступає захисником залишків команди Фірташа", - наголосив він.
"Там ситуація патова. Колишні "регіонали" з профірташевської запроданської фракції, об'єднавшись з фракціями "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", гальмують ситуацію в міській раді. Блокують всі програми, закупівлю нових тролейбусів, оновлення інфраструктури. Тому міський голова звернувся до Верховної Ради, щоб вона допомогла в законний спосіб у вирішенні цього конфлікту", - сказав Максим Бурбак.
Він підкреслив, що фракція "Народного фронту" наполягатиме якнайшвидше призначити позачергові вибори.
"Я звертаюсь до Голови Верховної Ради, щоб терміново було створено робочу групу з виїздом на місце. Дослідити цю ситуацію із залученням депутатів-мажоритарників, щоб врешті-решт допомогти чернівецькій громаді побороти фірташівських запроданців", - підкреслив Бурбак.
"Будемо робити все, щоб у законний спосіб допомогти громаді Чернівців обрати новий склад міської ради, яка буде працювати на громаду, а не на біглих олігархів", - додав керівник фракції.